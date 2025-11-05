「普發現金」詐術又來！假郵局人員騙3百多萬 警逮1嫌檢聲押

台北市警方上月底獲報，詐團稱民眾身分被冒用申辦「普發現金1萬元」，民眾遭詐300餘萬元，檢警介入偵辦，昨在桃園市查獲詐欺車手張姓男子，士林地檢署訊後今午依詐欺等罪嫌向法院聲押禁見。

檢警調查，詐欺集團假冒郵局人員致電民眾，誆稱對方身分已遭人冒用申辦「普發現金1萬元」，再另假冒檢警人員，指稱該民眾金融帳戶涉嫌洗錢案，被害人信以為真，陸續依指示匯款300餘萬元。

檢警介入調查後，昨在桃園市循線查獲詐欺車手、年約25歲張男到案，檢方訊後認定，張男涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、刑法詐欺取財、洗錢等罪，犯嫌重大，有勾串及反覆實施之虞，今午向法院聲請羈押。

檢方呼籲，普發現金登記已經開始，為免詐欺集團利用政府美意詐取財物，民眾應提高警覺，避免受騙，如收到「普發現金一萬元」相關可疑電話、訊息或通知，若有疑慮，可撥打內政部警政署反詐騙諮詢專線「165」查詢，或撥打財政部的諮詢專線「1988」查詢。