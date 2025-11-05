太子集團在台洗錢、博弈幕後黑手 天旭負責人王昱棠下午移送複訊

柬埔寨太子集團涉在台洗錢，台北地檢署查出太子集團社成立聯凡等多家空殼公司，購買11戶和平大苑豪宅辦理貸款，購置市值約1億元的Bugatti（布加迪）古董跑車等各式名車，隱匿不法所得。檢警調昨搜索拘提集團在台幹部、員工25人，涉從事博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯訊後聲押，今下午天旭負責人王昱棠、及美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇等人，陸續移送複訊。

全案源於，美國美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)上月14日公告太子集團在我國境內的9家公司及3名國人黃婕（HUANG, Chieh）、35歲的施亭宇（SHIH, Ting-yu），以及王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）列入制裁名單，北檢分案偵辦太子集團在台涉洗錢、賭博、組織犯罪、詐欺等罪嫌。

檢調追查，台灣太子公司涉以聯凡公司等8家空殼公司購買和平大苑並辦理貸款，將海外不法資金匯款到尼爾公司名下帳戶繳交鉅額房貸；經查，空殼公司地址都登記在和平大苑，和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元，停車場還停放各式豪車。

檢方查出，太子集團在台發展博弈事業，天旭國際科技公司為核心角色，租下台北101大樓的兩層辦公室發展線上博弈，負責招募台灣科技人才工程師從事博弈程式設計等；顥玥公司則是協助天旭公司的博弈客服公司。

負責招攬工程師的人資長辜淑雯經拘提訊問，檢方向法院聲請羈押禁見。辜淑雯的直屬上司為陸籍主管李添，李添目前在境外未到案。天旭負責人王昱棠昨也遭拘提，夜間停止訊問，今下午將移送北檢複訊，恐遭聲押禁見。

今年10月美國公布制裁名單，天旭公司王昱棠涉派員工透過仲介將勞斯萊斯等豪車過戶給車商兄弟劉書豪、劉書榮，在找人開走豪車藏在北市內湖，警方日前已找出豪車；檢方已聲請查扣勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士等26輛豪車，價值4億7758萬餘元。