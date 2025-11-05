網購腳踏車卻被要求用「賣貨便」…步步指引ATM前 幸好遇見警

36歲劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名品牌腳踏車的貼文，傳訊詢問後，談妥以5萬元購買；對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用網路「賣貨便」平台，因有實名認證機制，透過該平台交易才方便與安心，一步步誘騙劉昨晚到ATM前操作，警方巡邏經過，立即攔阻。

劉姓男子為了購買腳踏車，依對方提供的網站輸入資料，結果顯示交易失敗；原因是「寄件人未完成簽署實名認證，並已凍結收款銀行，導致訂單已被凍結」、「寄件人如30分鐘內未能進行處理，滯留費將對寄件人名下戶頭做出10倍賠償收件人的凍結資金」。

由於劉從未使用過該網路平台，詢問對方，對方要他趕快辦實名認證，因劉交易失敗，連帶害他的帳戶被凍結，戶頭裡都是家人要用的費用，請劉趕快加入他提供的LINE帳號，由專員協助完成認證解凍；自稱專員的不明人士聲稱，轉帳後即完成認證，款項會全額返還。

昨晚劉依指示前往台南市中西區湖美街一間超商的ATM操作時，轄區第二警分局長樂派出所長江昀龍、警員蕭閔元剛好執行超商ATM巡簽勤務，店員告知警方，劉在店內ATM前多時，還一直看著手機才操作，情況似乎有異。

警方上前關切，聽劉說明後，立即告知這是典型「假賣家」的常見詐騙手法，並一一指出詐騙集團的慣用話術、說法，告知劉若完成，恐怕戶頭的存款都會被轉出；劉發現員警一一說中詐騙歹徒的說詞、用語，隨即打消交易念頭，感謝警方協助。