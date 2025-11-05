快訊

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

13條黃金有6條是貼膜誤認！失主是「獨居老人」夜睡公園忘帶走

網購腳踏車卻被要求用「賣貨便」…步步指引ATM前 幸好遇見警

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

36歲劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名品牌腳踏車的貼文，傳訊詢問後，談妥以5萬元購買；對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用網路「賣貨便」平台，因有實名認證機制，透過該平台交易才方便與安心，一步步誘騙劉昨晚到ATM前操作，警方巡邏經過，立即攔阻。

劉姓男子為了購買腳踏車，依對方提供的網站輸入資料，結果顯示交易失敗；原因是「寄件人未完成簽署實名認證，並已凍結收款銀行，導致訂單已被凍結」、「寄件人如30分鐘內未能進行處理，滯留費將對寄件人名下戶頭做出10倍賠償收件人的凍結資金」。

由於劉從未使用過該網路平台，詢問對方，對方要他趕快辦實名認證，因劉交易失敗，連帶害他的帳戶被凍結，戶頭裡都是家人要用的費用，請劉趕快加入他提供的LINE帳號，由專員協助完成認證解凍；自稱專員的不明人士聲稱，轉帳後即完成認證，款項會全額返還。

昨晚劉依指示前往台南市中西區湖美街一間超商的ATM操作時，轄區第二警分局長樂派出所長江昀龍、警員蕭閔元剛好執行超商ATM巡簽勤務，店員告知警方，劉在店內ATM前多時，還一直看著手機才操作，情況似乎有異。

警方上前關切，聽劉說明後，立即告知這是典型「假賣家」的常見詐騙手法，並一一指出詐騙集團的慣用話術、說法，告知劉若完成，恐怕戶頭的存款都會被轉出；劉發現員警一一說中詐騙歹徒的說詞、用語，隨即打消交易念頭，感謝警方協助。

分局長劉怡宗呼籲，網路購物應選擇官方認證的正規交易平台，民眾可至超商官方網站確認，勿輕信點擊詐團提供的網站；若有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，共同守護財產安全。

劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名腳踏車的貼文，對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用「賣貨便」平台，一步步誘騙劉。記者袁志豪／翻攝
劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名腳踏車的貼文，對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用「賣貨便」平台，一步步誘騙劉。記者袁志豪／翻攝
劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名腳踏車的貼文，對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用「賣貨便」平台，一步步誘騙劉。記者袁志豪／翻攝
劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名腳踏車的貼文，對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用「賣貨便」平台，一步步誘騙劉。記者袁志豪／翻攝
劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名腳踏車的貼文，對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用「賣貨便」平台，一步步誘騙劉。記者袁志豪／翻攝
劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名腳踏車的貼文，對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用「賣貨便」平台，一步步誘騙劉。記者袁志豪／翻攝
劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名腳踏車的貼文，對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用「賣貨便」平台，一步步誘騙劉。記者袁志豪／翻攝
劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名腳踏車的貼文，對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用「賣貨便」平台，一步步誘騙劉。記者袁志豪／翻攝
劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名腳踏車的貼文，對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用「賣貨便」平台，一步步誘騙劉。記者袁志豪／翻攝
劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名腳踏車的貼文，對方聲稱為了避免遭到詐騙，希望使用「賣貨便」平台，一步步誘騙劉。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 網路 網站

延伸閱讀

普發1萬元今正式開跑！一票人「不登記」 原因曝光：真的不敢

整理包／普發現金1萬今起登記！最快11/11入帳 登記分流時程、領取5管道看過來

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

彰銀友善金融深獲肯定

相關新聞

網購腳踏車卻被要求用「賣貨便」…步步指引ATM前 幸好遇見警

36歲劉姓男子在臉書社團看到有網友要出售知名品牌腳踏車的貼文，傳訊詢問後，談妥以5萬元購買；對方聲稱為了避免遭到詐騙，希...

泰達幣投資陷阱 集集警方聯手被害人逮2車手保住百萬積蓄

南投集集分局日前接獲許姓女子報案，指稱遭「虛擬貨幣假幣商」詐騙投資泰達幣。警方成立專案小組，經與民眾合作，成功引出詐團車...

高階警人事案發布強化打詐！刑事局詐防中心法制化 張文源升主任

為加強打擊詐欺，警政署推動刑事局詐欺犯罪防制中心法制化，增置警監主任，另將署屬機關督察長調高為警監，今發布相關人事案，刑...

澎湖婦誤信「善信投資」遭詐千萬 航警逮人檢方起訴

高雄謝姓婦人誤信 LINE 投資群組「善信投資公司」，遭騙走450萬元後，又拿房產借款要再交476萬元，在高雄機場交款時...

誘捕變搶案！詐團襲警搶300萬 風飛砂幫「最後一嫌」逃5天落網

台北市中山警方日前誘捕詐團行動遭「突襲」，雖順利逮捕面交車手，其餘3名共犯卻持棍棒攻擊員警，趁亂搶走裝有300萬元真鈔的...

太子集團9年在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高階幹部辜淑雯

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，調查局與刑事局昨天搜索47處地點、拘提25名被告到案，查扣「和平大苑」11戶豪宅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。