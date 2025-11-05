泰達幣投資陷阱 集集警方聯手被害人逮2車手保住百萬積蓄
南投集集分局日前接獲許姓女子報案，指稱遭「虛擬貨幣假幣商」詐騙投資泰達幣。警方成立專案小組，經與民眾合作，成功引出詐團車手，當場逮捕2名犯嫌，並依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送南投地檢署偵辦。
警方調查，許女在社群軟體上接獲詐團訊息，得知可投資泰達幣獲利後加入投資群組。詐團先以利誘方式，要求許女分兩次將款項交付給車手。詐團得手後仍持續以「獲利可觀」等理由誘導許女交付更多款項，直到許女察覺異常，向警方報案。
警方布署誘捕計畫，安排許女依約前往水里火車站面交，佯裝交付款項。埋伏警力見時機成熟，當場逮捕2名車手。本國籍男性犯嫌擔任前線車手，負責收款；馬來西亞籍男性犯嫌則藏在遠處，負責協助收取款項，兩人均聽從詐團指示，製造交易斷點，逃避追查。
現場查扣贓款65萬元、犯嫌現金2萬8055元、兩支手機及相關證物。集集分局表示，詐騙集團擅長利用投資心態誘騙民眾加入群組，以長線方式多次索款，手法隱蔽且具組織性，呼籲民眾投資務必提高警覺，切勿貪圖高利而輕信陌生人訊息，以免辛苦積蓄落入詐團手中。警方提醒，如遇疑似詐騙案件，可立即撥打110報案，或撥打165反詐騙專線諮詢。
