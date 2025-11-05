澎湖婦誤信「善信投資」遭詐千萬 航警逮人檢方起訴

高雄謝姓婦人誤信 LINE 投資群組「善信投資公司」，遭騙走450萬元後，又拿房產借款要再交476萬元，在高雄機場交款時，警方埋伏抓逮捕車手鍾姓男子，才保住謝婦質押房產的借款，並追出涉案的另7名車手及金主。全案高雄地檢署10月中旬依詐欺等罪嫌起訴。

據了解，善信投資公司今年初便在網路受質疑有問題，但澎湖謝姓婦人仍誤入圈套，在鍾姓男子以「善信投資營業員No.1」暱稱慫恿可獲巨額獲利，加入善信公司的LINE群組，下載仿真App投資股市，初期並還謝婦10萬元，製造可出金假象，令謝婦上當。

起訴指出，今年2月至4月間，謝婦搭機到高雄機場，先後面交250萬元、65萬元、130萬元及110萬元，共計555萬元給詐團成員，後來無法取回任何本金或獲利。

詐團以「升級VIP」、「開通融資額度」、「須先還款始可出金」等語施壓，並於4月間再以「善信投資公司」名義，佯稱已核撥1050萬元「免息融資」至謝婦的APP帳戶要求謝婦還款。謝婦陷於資金困境，便由詐團蔡姓男子帶她向劉姓、陳姓金主，質押房產借得540萬元。

6月18日謝婦在行李箱裝著476萬元，再到高雄機場要交款給鍾姓男子，家人察覺異狀，趕緊報警求助，航警高雄分局立刻埋伏抓人，趁鍾男駕駛保時捷凱燕休旅車，在高雄市小港區沿海路停紅燈，一擁上前逮捕鍾男，查扣現金 476 萬元及保時捷，謝婦才知受騙。