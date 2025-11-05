聽新聞
誘捕變搶案！詐團襲警搶300萬 風飛砂幫「最後一嫌」逃5天落網
台北市中山警方日前誘捕詐團行動遭「突襲」，雖順利逮捕面交車手，其餘3名共犯卻持棍棒攻擊員警，趁亂搶走裝有300萬元真鈔的包包後駕車逃逸，警方漏夜逮回2名犯嫌，昨天晚上在新竹縣拘提最後一名在逃共犯陳姓男子，警詢後今天移送台北地檢署偵辦。
警方調查，陳姓男子（49歲）先前投資虛擬貨幣28萬元，懷疑遭詐騙，氣憤之下向中山分局報案，陳男假意再投資300萬元與詐團面交協助警方誘捕，儘管員警建議用假鈔，但陳男為求逼真堅持「我全部要用真鈔」。
雙方相約上月30日下午4點多在中山區民權東路三段某超商前面交，蒲姓少年車手現身取款謊稱「虛幣已入帳」，轉身欲離開時，埋伏員警隨即上前表明身分並壓制逮捕。
沒想到，蒲姓少年立刻把裝有300萬元的包包向後甩給路邊開車接應的同夥，對方為順利得手，竟下車持棍棒攻擊埋伏上前的員警，隨後駕車高速逃離現場，場面一度失控。
警方立刻展開追緝，調閱監視器發現詐團共4人組成，除蒲姓少年（17歲）外，另有王姓少年（17歲）、林姓男子（35歲）與陳姓男子（28歲）；王姓少年因來不及上車，徒步離開現場，陳男下車拿走包包後跳上林男坐車逃逸。
經偵詢蒲姓少年，警方驚覺這是一場蓄意策畫的搶奪行動，隨即報請檢察官指揮偵辦，連夜逮人，31日逮回王姓少年和開車的林男。林男偵訊時供稱「300萬在我這，但就是不會交出來」，檢方複訊後聲押獲准。
逃逸5天的陳男昨天晚上6點多在新竹縣湖口鄉被拘提，警詢時辯稱「一切都是林男指使，自己只是幫忙」，警詢後被依強盜、詐欺、妨害公務等罪送辦，檢警持續追查300萬元贓款下落。
據了解，涉案4人都是新竹地方幫派「風飛砂幫」成員。
