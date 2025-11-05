柬埔寨太子集團跨國洗錢查扣45億 天旭人資長移送北檢 豪乳助理15萬交保

太子集團旗下天旭公司人資長辜淑雯涉洗錢被調查局移送北檢。記者潘俊宏／攝影 柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，調查局與刑事局昨搜索包括和平大苑豪宅等47處所、拘提25名被告到案，查扣豪宅、超跑高達45億元，太子旗下天旭公司人資長辜淑雯深夜被依洗錢罪移送北檢複訊，不排除強制處分；陳志陸籍親信李添在台聘請的豪乳助理劉純妤15萬交保。

同案約談包括和平大苑其中一間空殼公司負責人王蘭亭（天旭大股東王昱棠助理），協助洗錢的三稜歐美汽車負責人劉書豪17萬交保、李添另名女助理林昱妏10萬交保、太子集團在台成員張芷寧20萬交保。其他被美國制裁的黃姓、施姓女子因停止夜間偵訊，今天下午移送北檢。

北檢指出，太子集團控股公司創辦人陳志在柬埔寨從事跨國電信詐騙，美國聯邦檢察官今年10月8日起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室將太子集團在我國境內的9家公司及3名國人列入制裁名單，10月14日對外公告。

據調查，美方起訴名單公布後，天旭公司為出脫不法所得，將勞斯萊斯與賓士名車過戶給劉書豪名下，其餘被告也陸續有脫產行為，檢調蒐證後昨天發動大規模搜索，李添與另名被制裁的王姓女子在境外未到案。

北檢檢察官謝仁豪10月27日向法院聲請扣押，合計高達45億2766萬餘元，包含18筆不動產（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元），勞斯萊斯、布加迪、麥拉倫、法拉利、保時捷、等各式名車26輛、價值4億7758萬餘元。