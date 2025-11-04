檢調警搜索太子集團洗錢…查扣賽道之王Bugatti古董跑車 要價上億元

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志從事跨國詐騙洗錢案，今天指揮調查局、刑事局搜索包括和平大苑豪宅等47處所、拘提25名被告，約談10名證人到案，聲請查扣洗錢不法資產，包含和平大苑不動產、各式超跑，價值高達45.2億餘元。其中最吸睛的是Bugatti（布加迪）古董跑車，全球產量生產，估計要價1億元。

據了解，Bugatti1924年推出Type 35經典賽車，歷史悠久，產量稀少，搭載2.0直列8缸引擎、四速手排變速箱，流線小巧的車體設計，搭配僅650~750公斤的車重，可輸出140匹馬力，該車已獲勝超過2000場賽事，成為Bugatt有史以來最成功且最著名的車款，至今仍廣受收藏家們歡迎，在拍賣會上的成交價更屢創新高。

北檢指出，太子集團控股公司創辦人陳志等人在柬埔寨從事跨國電信詐騙，美國聯邦檢察官今年10月8日起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室將太子集團在我國境內的9家公司及3名國人列入制裁名單，10月14日對外公告。

北檢檢察官謝仁豪今指揮台北市調查處、刑事局等單位、搜索太子集團辜姓高階幹及成員等47處，包含台北101大樓的天旭公司辦公室，顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司，及以空殼公司登記不動產在和平大苑的聯凡公司。