檢調警搜索太子集團洗錢…查扣賽道之王Bugatti古董跑車 要價上億元

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團創辦人陳志從事跨國詐騙洗錢案，今天指揮調查局、刑事局搜索包括和平大苑豪宅等47處所、拘提25名被告，約談10名證人到案，聲請查扣洗錢不法資產，包含和平大苑不動產、各式超跑，價值高達45.2億餘元。其中最吸睛的是Bugatti（布加迪）古董跑車，全球產量生產，估計要價1億元。

據了解，Bugatti1924年推出Type 35經典賽車，歷史悠久，產量稀少，搭載2.0直列8缸引擎、四速手排變速箱，流線小巧的車體設計，搭配僅650~750公斤的車重，可輸出140匹馬力，該車已獲勝超過2000場賽事，成為Bugatt有史以來最成功且最著名的車款，至今仍廣受收藏家們歡迎，在拍賣會上的成交價更屢創新高。

北檢指出，太子集團控股公司創辦人陳志等人在柬埔寨從事跨國電信詐騙美國聯邦檢察官今年10月8日起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室將太子集團在我國境內的9家公司及3名國人列入制裁名單，10月14日對外公告。

北檢檢察官謝仁豪今指揮台北市調查處、刑事局等單位、搜索太子集團辜姓高階幹及成員等47處，包含台北101大樓的天旭公司辦公室，顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司，及以空殼公司登記不動產在和平大苑的聯凡公司。

檢方10月27日向法院聲請扣押，合計高達45億2766萬餘元，包含18筆不動產（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元），勞斯萊斯、布加迪、麥拉倫、法拉利、保時捷、等各式名車26輛、價值4億7758萬餘元。

調查局偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查扣賽道之王Bugatti Typ35，全台限量6台。圖／調查局提供
調查局偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查扣賽道之王Bugatti Typ35，全台限量6台。圖／調查局提供

