快訊

老牌遊戲商大宇資將改公司名稱 董座內部信揭未來動向

謝侑芯最後接觸的關鍵人物...黃明志全面通緝中！警方證實：相信他已潛逃

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫！「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

聽新聞
0:00 / 0:00

擔心中風妻就醫權益受損遭詐32萬 車手落網被判1年10月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

吳姓男子等人組成的詐欺集團假冒醫院人員，稱有不詳人士拿健保卡申請看病證明，楊姓男子擔心影響中風住院妻子的就醫權益，便配合辦案而遭詐32萬多元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處吳男有期徒刑1年10月。可上訴。

判決書指出，吳姓男子加入王姓妹婿等人組成的詐欺集團，假冒羅東榮民總醫院護理長隨機打電話詐騙，楊姓男子接到電話，一聽有不詳人士拿他的健保卡申請看病證明，擔心影響中風住院妻子的就醫權益，便配合檢員警、假高雄地檢署檢察官辦案，約定在彰化市面交32萬多元現金。

楊男發覺被詐騙後報警，警方循線逮捕吳男、王姓和林姓詐團成員（王、林二人檢警另案偵辦）。楊男表示，每月要負擔妻子中風住院醫療費用，負擔很重，還遭詐騙，很可惡。

彰化地院審酌，吳男擔任車手，冒用政府機關及公務員名義及行使造公文書之舉，除供詐團成員遂行詐欺取財行為，也同時增加檢警查緝犯罪及被害人求償困難，且損害人民對司法機關的信任，對社會治安實有相當程序的危害，惟吳男犯後坦承犯行，態度尚可，且與楊男達成調解，兼衡智程度、經濟及家庭生活等一切情狀，量處如主文所示之刑。

彰化地方法院判處擔任詐團車手的吳姓男子有期徒刑1年10月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處擔任詐團車手的吳姓男子有期徒刑1年10月。記者簡慧珍／攝影

詐欺 健保卡 中風

延伸閱讀

影／9億CEO雙屍案買毒網絡曝光3藥頭落網 他傳訊問「還有沒有？」

傳產業務助理淪車手 詐人千萬沒拿到薪水落網遭判2年4月

獨／高雄知名牛肉火鍋總店爐心連續遭竊 業者氣炸報警…單車賊落網

台中烏日今晨母女一死一傷縱火案 64歲許男落網送醫

相關新聞

擔心中風妻就醫權益受損遭詐32萬 車手落網被判1年10月

吳姓男子等人組成的詐欺集團假冒醫院人員，稱有不詳人士拿健保卡申請看病證明，楊姓男子擔心影響中風住院妻子的就醫權益，便配合...

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

柬埔寨太子集團控股公司創辦人陳志等人從事跨國詐騙，上月遭美國起訴，台北地檢署分案偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，今指揮警調搜...

傳產業務助理淪車手 詐人千萬沒拿到薪水落網遭判2年4月

彰化縣陳姓女子因被公司資遣又負債200多萬元，因此鋌而走險，擔任詐騙集團車手，假冒投資公司的外務專員向被害人收取1060...

詐騙手法多變 警若誤判影響防詐

「認證詐騙」興起，網路購物賣家、買家都被騙，由於手法變異，許多員警都不熟悉，造成警政署一六五反詐騙系統平台、「一六五打詐...

追回財損當餌 男又被騙12.5萬

顏姓男子上網結識女網友，以結婚為前提交往，聊天時透露曾被詐騙，對方稱叔叔熟識警界高層，可協助追回財損，要求處理費十二萬五...

「認證詐騙」興起 花蓮救災遭冒用

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，陸續傳出多起相關詐騙案，被害人多在被要求「認證」時上當；警方調查，詐團假冒網路購物平台、物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。