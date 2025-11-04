擔心中風妻就醫權益受損遭詐32萬 車手落網被判1年10月

吳姓男子等人組成的詐欺集團假冒醫院人員，稱有不詳人士拿健保卡申請看病證明，楊姓男子擔心影響中風住院妻子的就醫權益，便配合辦案而遭詐32萬多元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處吳男有期徒刑1年10月。可上訴。

判決書指出，吳姓男子加入王姓妹婿等人組成的詐欺集團，假冒羅東榮民總醫院護理長隨機打電話詐騙，楊姓男子接到電話，一聽有不詳人士拿他的健保卡申請看病證明，擔心影響中風住院妻子的就醫權益，便配合檢員警、假高雄地檢署檢察官辦案，約定在彰化市面交32萬多元現金。

楊男發覺被詐騙後報警，警方循線逮捕吳男、王姓和林姓詐團成員（王、林二人檢警另案偵辦）。楊男表示，每月要負擔妻子中風住院醫療費用，負擔很重，還遭詐騙，很可惡。