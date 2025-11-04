北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

柬埔寨太子集團控股公司創辦人陳志等人從事跨國詐騙，上月遭美國起訴，台北地檢署分案偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，今指揮警調搜索47處、拘提25名被告，傳喚10名證人到案，今晚起陸續移北檢複訊；檢方上月已聲請查扣洗錢不法資產，包含和平大苑不動產、勞斯萊斯、銀行帳戶等，價值高達45.2億餘元。

北檢指出，太子集團控股公司創辦人陳志等人在柬埔寨從事跨國電信詐騙，美國聯邦檢察官已於今年10月8日起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)將太子集團在我國境內的9家公司及3名國人列入制裁名單，10月14日對外公告。

北檢10月15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮調查局台北市調查處、刑事警察局偵辦太子集團陳志等人在台洗錢、組織犯罪、賭博、詐欺等案。

北檢今指揮台北市調查處、刑事警察局、台北市警局大安、信義、內湖，及高雄市刑大、小港分局搜索太子集團高級幹部、成員等人，在台灣的住居所、辦公室等47處，包含位在台北101大樓的天旭公司辦公室，顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司，及以空殼公司登記不動產在和平大苑的聯凡公司等8家。

檢警調今共拘提太子集團組織在台員工等25名被告，包含替太子集團從事線上博弈程式設計的天旭公司王姓負責人、辜姓人資女主管等人，並約談10名證人到案；遭美國列入制裁名單的黃女、施女也將陸續到，王女則已出境。

北檢指出，此案檢察官在搜索前為保全太子集團在台洗錢的不法資產，於10月27日向北院聲請扣押物，合計價值高達45億2766萬餘元，扣押物包含18筆不動產（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元），勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士等各式名車26輛、價值4億7758萬餘元，及銀行帳戶60個、餘額2億3587萬餘元。

柬埔寨太子集團控股公司創辦人陳志等人從事跨國詐騙，上月遭美國起訴，台北地檢署分案偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，日前向北院聲請扣押物，含各式名車26輛，價值高達45億2766萬餘元。圖／調查局提供
柬埔寨太子集團控股公司創辦人陳志等人從事跨國詐騙，上月遭美國起訴，台北地檢署分案偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，日前向北院聲請扣押物，含各式名車26輛，價值高達45億2766萬餘元。圖／調查局提供

北檢 美國 洗錢

