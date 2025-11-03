傳產業務助理淪車手 詐人千萬沒拿到薪水落網遭判2年4月

彰化縣陳姓女子因被公司資遣又負債200多萬元，因此鋌而走險，擔任詐騙集團車手，假冒投資公司的外務專員向被害人收取1060萬元投資款，彰化地方法院依加重詐欺罪將她判刑2年4月。

判決書指出，詐騙集團去年10月在臉書放投資廣告，誘騙施姓被害人進line群，騙他可投資股票，且保證獲利，需交現金儲值。陳女加入詐團後，聽從綽號「白哥哥」詐團成員指示，帶著「宇誠投資」的外務專員工作證，向施男共收取1060萬6300元，再依指示將詐款交給詐團，施男發現被騙後報警。

有大學學歷的陳女表示，她原本在傳產公司擔任業務助理，且已任職8年，但遭前公司惡意資遣，她又負債200多萬元，因經濟壓力大，才去擔任車手，但因對方說15日統一發薪，所以還未拿到錢，就被警方查獲。