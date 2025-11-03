快訊

傳產業務助理淪車手 詐人千萬沒拿到薪水落網遭判2年4月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓女子因被公司資遣又負債200多萬元，因此鋌而走險，擔任詐騙集團車手，假冒投資公司的外務專員向被害人收取1060萬元投資款，彰化地方法院依加重詐欺罪將她判刑2年4月。

判決書指出，詐騙集團去年10月在臉書放投資廣告，誘騙施姓被害人進line群，騙他可投資股票，且保證獲利，需交現金儲值。陳女加入詐團後，聽從綽號「白哥哥」詐團成員指示，帶著「宇誠投資」的外務專員工作證，向施男共收取1060萬6300元，再依指示將詐款交給詐團，施男發現被騙後報警。

有大學學歷的陳女表示，她原本在傳產公司擔任業務助理，且已任職8年，但遭前公司惡意資遣，她又負債200多萬元，因經濟壓力大，才去擔任車手，但因對方說15日統一發薪，所以還未拿到錢，就被警方查獲。

法官認為，她雖坦承犯行，但未與被害人達成調解，適度賠償其損失，因此將她判刑2年4月。

陳姓女子因被公司資遣又負債200多萬元，鋌而走險擔任詐騙集團車手，害人損失千萬元，彰化地方法院將她判刑2年4月。記者林宛諭／攝影
詐騙集團 詐團 被害人

相關新聞

傳產業務助理淪車手 詐人千萬沒拿到薪水落網遭判2年4月

彰化縣陳姓女子因被公司資遣又負債200多萬元，因此鋌而走險，擔任詐騙集團車手，假冒投資公司的外務專員向被害人收取1060...

詐騙手法多變 警若誤判影響防詐

「認證詐騙」興起，網路購物賣家、買家都被騙，由於手法變異，許多員警都不熟悉，造成警政署一六五反詐騙系統平台、「一六五打詐...

追回財損當餌 男又被騙12.5萬

顏姓男子上網結識女網友，以結婚為前提交往，聊天時透露曾被詐騙，對方稱叔叔熟識警界高層，可協助追回財損，要求處理費十二萬五...

「認證詐騙」興起 花蓮救災遭冒用

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，陸續傳出多起相關詐騙案，被害人多在被要求「認證」時上當；警方調查，詐團假冒網路購物平台、物...

叔叔熟識警界高層可追回財損？男遭正妹網友二次詐騙

顏姓男子結識女網友以結婚為前提交往，聊天透露曾被詐騙，對方稱叔叔熟識警界高層，可協助追回財損，以處理費要求轉帳12萬50...

逛Threads看上星巴克馬克杯 新北女遭騙5千元警埋伏逮2取簿手

新北市36歲吳女日前在Threads上向網友購買馬克杯，誤信對方話術遭騙5060元，對方還要求提供5張金融卡，吳女察覺有...

