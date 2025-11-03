3越南移工當詐騙車手及收水手 最重判12年2月

3名越南籍逃逸移工今年加入詐騙集團，分別擔任提款車手、收水工作，其中丁姓男子觸犯65項犯罪事實、提款逾200次，檢察官求刑30年，彰化地院將其依詐欺取財罪重判12年2月。

根據彰化地方法院10月30日判決書，丁姓男子、蘇姓男子、潘姓男子等3名越南籍逃逸移工於今年5、6月加入詐騙集團，丁男、蘇男擔任提款車手，每提領新台幣100萬元可獲得約1萬2000元報酬；潘男則負責測試提款卡，將提款卡交給丁男及蘇男，並擔任收水工作，每天報酬3000元至4000元。

該詐騙集團先由其餘成員以假投資、交友平台須繳會費、百貨公司推出回饋活動等方式，向被害人施以詐術，要求匯款至指定帳戶，再指示丁男、蘇男提款後給潘男轉交上游。

檢警調查，共有69人受害，其中丁姓男子涉1個多月內提領65名被害人款項，觸犯65項犯罪事實，共提款超過200次，蘇姓男子涉4項犯罪事實，潘男涉及35項。3名逃逸移工犯後均坦承不諱，潘男犯罪所得7萬元經警方查扣，蘇男無犯罪所得，丁男則未自動繳交不法所得12萬元。

法官認為，被告3人原以移工身分入境，竟未能遵守台灣法律，加入詐團危害社會治安，嚴重妨礙檢警追查幕後其他詐欺正犯犯罪，實應嚴正譴責。

彰化地院斟酌蘇男、潘男、丁男均無前科、坦承犯行及參與情節等，依犯3人以上共同詐欺取財罪分別定應執行有期徒刑2年、8年、12年2月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

彰化地方檢察署表示，被告3人犯多次擔任車手及收水犯行，基於一罪一罰及罪刑相當原則，每個行為都應被完整評價及定刑，檢察官據此求處應執行有期徒刑30年等刑度，法院判決12年2月等刑，固屬重刑，但是否符合上開原則仍有研議空間，將於收受判決了解量刑理由後，再決定是否提出上訴。