追回財損當餌 男又被騙12.5萬

顏姓男子上網結識女網友，以結婚為前提交往，聊天時透露曾被詐騙，對方稱叔叔熟識警界高層，可協助追回財損，要求處理費十二萬五千元，顏男上當匯款，還被騙走提款卡當人頭帳戶。刑事局表示，詐騙被害人只要報案，警方都會積極追查贓款，勿信網路謊言，以免遭二次詐騙。

警方調查，廿六歲顏姓男子在ＬＩＮＥ結識暱稱「陳錦蓉」女網友，二人交往；顏聊天透露曾被詐騙，對方噓寒問暖一段時間後稱也曾被騙，靠熟識警界高層的叔叔追回財損，可介紹認識。

顏依指示加ＬＩＮＥ，對方「叔叔」稱已查到贓款流向，但要求支付處理費，顏上月以網路銀行轉帳六筆共十二萬五千元到指定帳戶；對方事後稱處理費不用這麼多，要扣除後返還，要求寄送提款卡，顏寄五張提款卡，帳戶因涉詐被通報警示，才知受騙報案。

警方表示，詐團網路交友行騙，會透過聊天方式了解被害人資訊，再利用被害人慌張、信任的心理，謊稱付一點手續費、處理費，就可追回財損；話術包括假冒律師、代辦公司稱可追回款項，或稱與檢警關係好可將案件「插隊」處理，銀行可消除匯款紀錄，可透過駭客技術或特殊管道追回款項等。

刑事局說，民眾受騙，應選擇官方管道，包括詐欺刑事、民事告訴，避免被詐團以追回款項為由二次詐騙；尋求律師協助，應先確認律師身分，避免找到假律師。