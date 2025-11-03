聽新聞
詐騙手法多變 警若誤判影響防詐

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

「認證詐騙」興起，網路購物賣家、買家都被騙，由於手法變異，許多員警都不熟悉，造成警政署一六五反詐騙系統平台、「一六五打詐儀表板」網站輸入錯誤，分類混亂，影響防詐效能。刑事局說，詐欺手法變化快速，員警可能誤判，將加強訓練及審核，並檢討分類方式。

據調查，打詐儀表板搜尋這類詐騙案例，至少出現「假買家騙賣家詐騙」、「網路購物詐騙」、「解除分期付款（騙買家）詐騙」、「假賣家騙買家詐騙」、「假網拍」、「假廣告」等六種名稱。

刑事局表示，儀表板採用一六五平台資料，一六五現有四十五種分類含一種「其他」，原將此詐騙歸類於「解除分期付款」，後來發現與電商買家個人資料外洩引起的解分詐騙不同，改將這類買家被騙計入「假網拍」（儀表板名稱為網路購物詐騙），但賣家被騙無適合分類，新增「解除分期付款（騙賣家）」（儀表板名稱為假買家騙賣家詐騙）分類納入。

依規定，警方受理詐欺案，勾選手法後上傳一六五平台，分局再撰寫案例上傳儀表板，由刑事局詐欺犯罪防制中心審核；有員警搞不清楚誤填分類，甚至出現儀表板不存在的「假賣家騙買家詐騙」分類。

有官警認為，詐欺分類混亂會導致統計數據失真，無法掌握詐騙演變趨勢；如果警察都不清楚詐騙手法，如何教民眾識詐？詐騙變形快速，政府必須靈活調整因應，否則只能跟著後面跑，疲於奔命，打詐成效勢必不彰。

