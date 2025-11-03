認證詐騙興起 花蓮救災遭冒用

詐騙集團假冒網路購物平台、物流業者及銀行，以各種「認證」名義騙轉帳，連花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，都被詐團利用當劇本。圖／刑事局提供 花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，陸續傳出多起相關詐騙案，被害人多在被要求「認證」時上當；警方調查，詐團假冒網路購物平台、物流業者及銀行，以各種「認證」名義騙買家或賣家轉帳，此犯罪手法近年已取代傳統解除分期付款詐騙，成為件數前三大詐騙手法。

刑事局指出，花蓮洪災期間，有詐團在Threads及臉書貼文，謊稱免費提供志工雨鞋赴花蓮救災，僅需付運費五十八元，稱用「7-ＥＬＥＶＥＮ賣貨便」交貨，傳送假的連結，被害人點擊填資料後顯示「交易失敗」，再假冒賣貨便客服加ＬＩＮＥ，稱實名認證，要求用網路銀行匯款或ＡＴＭ無卡存款。

統計至上月七日全國有八件花蓮洪災相同手法詐騙，得手四十八萬元，詐團後來又改稱送小鏟子等造型鑰匙圈、胸章、吊飾等，繼續行騙。

警政署統計這類詐騙，去年八月至今年九月，假買家騙賣家二萬○一六九件，騙走廿一點九億元，件數高居第三、財損擠進第五，「假賣家騙買家」因計入網路購物詐騙，未單獨統計，實際狀況恐更嚴重，長年名列前茅的解分詐騙已退出前五。

調查發現，「認證詐騙」二○二二年下半年興起，詐團假冒買家，以臉書私訊、ＬＩＮＥ、網購平台聊天系統等聯繫賣家，稱無法下單或款項遭凍結，傳送冒充網購平台、物流業者、銀行等客服ＬＩＮＥ網址、QR Code或ＩＤ加好友，以金流、物流、托運、帳戶、實名等認證、驗證或開通，或簽署相關協議、協定、條款，誘使操作網銀或ＡＴＭ轉帳。

今年六月起買家被騙上升，詐團假冒賣家在Threads或臉書貼文與買家聯繫，仍假冒相關客服並傳送仿冒網購、物流平台連結，要求填姓名、收件地址、匯款帳號，網頁顯示「交易失敗」或「未完成實名認證」，再以認證等相同話術騙轉帳。

防制詐欺警官說，以往詐團假冒電商，以分期付款等設定錯誤要求買家匯款，須先掌握電商外洩個人資料；近年電商加強資安防護，「認證詐騙」不必先取得個資，上網搜尋買家賣家就可下手，民眾必須更小心。

刑事局表示，網路平台經警方通知刊登內容涉詐，應限制接取、瀏覽或移除內容，但此類貼文非廣告，要求平台事先審核有侵犯言論自由疑慮，恐成防制漏洞。