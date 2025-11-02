叔叔熟識警界高層可追回財損？男遭正妹網友二次詐騙

顏姓男子結識女網友以結婚為前提交往，聊天透露曾被詐騙，對方稱叔叔熟識警界高層，可協助追回財損，以處理費要求轉帳12萬5000元，還騙走提款卡當人頭帳戶。刑事局提醒，詐騙被害人應循官方管道提告，避免遭二次詐騙。

警方調查，從事服務業26歲顏姓男子在LINE結識暱稱「陳錦蓉」女網友，以結婚為前提交往，聊天透露曾被詐騙，對方噓寒問暖一段時間後稱也曾被騙，靠熟識警界高層的叔叔追回財損，可介紹雙方認識。

顏依指示加LINE，對方稱已查到贓款流向，但被害人須支付處理費，顏上月以網路銀行轉帳6筆共12萬5000元到指定帳戶；對方稱處理費不用這麼多，要扣除後返還，要求寄送提款卡，顏寄5張提款卡，帳戶因涉詐被通報警示，驚覺受騙報案。

刑事局表示，詐團利用詐騙被害人慌張、著急心態，謊稱只要付一點手續費、處理費，就可追回財損，例如假冒律師或代辦公司稱可追回款項、稱與檢警關係好可將案件「插隊」處理、銀行可消除匯款紀錄、可透過駭客技術或特殊管道追回款項，收款後失聯。