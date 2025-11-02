快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

聽新聞
0:00 / 0:00

逛Threads看上星巴克馬克杯 新北女遭騙5千元警埋伏逮2取簿手

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市36歲吳女日前在Threads上向網友購買克杯，誤信對方話術遭騙5060元，對方還要求提供5張金融卡，吳女察覺有異報警。蘆洲警昨晚埋伏逮捕取金融卡的18歲鄒男，循線至北市1間旅館逮捕取簿手羅男並起獲大麻，詢後依詐欺、洗錢、毒品罪送辦。

據了解，36歲吳女日前在Threads上發現有網友在賣星巴克馬克杯，吳女見了十分喜愛決定購買，對方要她加LINE後透過賣貨便付款，並要求提供TAIWAN PAY付款碼，吳女不疑有他將付款碼傳給對方，不料帳戶隨即被轉走5060元。

吳女發現後立即詢問，對方表示是金管會那端系統問題，要她提供5個其他帳戶及金融卡放置於捷運站內置物櫃。吳女聽聞後驚覺有異，昨晚至住家附近的蘆洲分局集賢派出所詢問，警方立即告知這是詐騙手法，要吳女與警方配合實施誘捕偵查。

警方昨晚10時許前往捷運站埋伏，約半小時後發現1名男子前來置物櫃取包裹，埋伏警員上前盤查，當場逮捕擔任取簿手的18歲鄒男，並查扣金融卡5張及手機等證物，隨後將鄒男帶回派出所偵訊。

鄒男警詢時表示願意配合誘捕詐團上游，警員隨即押解鄒男一同前往台北市大安區羅斯福路二段1間旅館前埋伏，今天凌晨12時許見1名男子前來與鄒男碰面拿取包裹，警員立即上前逮捕上游取簿手35歲羅男，並在羅男居住的旅社房間內查獲大麻研磨器、大麻煙油管、大麻圓餅(毛重12.38公克)、贓款16萬6千元、金融卡58張、存簿1本等贓證物，詢後將依詐欺、洗錢防制法、毒品罪嫌將鄒男、羅男移送新北地檢偵辦。

警方至北市一間旅館前逮捕上游羅姓取簿手。記者黃子騰／翻攝
警方至北市一間旅館前逮捕上游羅姓取簿手。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警在捷運站置物櫃前逮捕前來取包裹的鄒姓取簿手。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警在捷運站置物櫃前逮捕前來取包裹的鄒姓取簿手。記者黃子騰／翻攝
警方查獲16萬多元贓款。記者黃子騰／翻攝
警方查獲16萬多元贓款。記者黃子騰／翻攝

大麻

延伸閱讀

頂樓套房違建出租成公安隱憂 新北已拆逾300件

第19屆聯合盃作文大賽新北登場 AI時代寫出人文溫度

影／白沙屯媽祖新北贊境最後一天 民眾熱情擠爆板橋慈惠宮

新北10名影響力人物出列 點亮城市每道微光能量

相關新聞

逛Threads看上星巴克馬克杯 新北女遭騙5千元警埋伏逮2取簿手

新北市36歲吳女日前在Threads上向網友購買馬克杯，誤信對方話術遭騙5060元，對方還要求提供5張金融卡，吳女察覺有...

「天才工程師」黃鶴樓淪詐團...變賣家產求停押 法院不准：恐繼續騙

刑事局和美國合作破獲假投資網站害全台218人遭詐破億元，該團主嫌竟是有「天才工程師」之稱的男子黃鶴樓，他卻因欠債一再捲入...

影／婦匯370萬買馬來西亞預售屋 警看文件「沒公司章」戳破是詐騙

台北市一名65歲鍾姓婦人因友人介紹，欲購買馬來西亞預售屋，日前到銀行準備匯出12萬美元（約台幣370萬元），所幸行員察覺...

北市女投資被騙680萬 警告知「妳是潛在被害人」才驚覺報案

葉姓女子要投資虛擬貨幣卻落入詐騙集團假投資陷阱，從4月起陸續面交680萬元現金，刑事局分析資料發現「她是潛在被害人」，主...

詐團頻冒基隆市府辦座談、放煙火、開課等徵人索資 市府：假的

近日有人在網路大量貼文，11月21日基隆仁愛圖書館親子座談，徵工作人員半天發日薪1千元，有不少人點進去被要求提供個資。市...

新聞眼／誘捕詐團變烏龍 警方戰術制度全鬆散

台北市中山警方為誘捕詐團車手，動員五名便衣員警設伏，卻讓犯嫌在眼皮底下逃脫，「誘餌」三百萬元現金也被搶走，事實上，誘捕行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。