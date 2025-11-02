逛Threads看上星巴克馬克杯 新北女遭騙5千元警埋伏逮2取簿手

新北市36歲吳女日前在Threads上向網友購買馬克杯，誤信對方話術遭騙5060元，對方還要求提供5張金融卡，吳女察覺有異報警。蘆洲警昨晚埋伏逮捕取金融卡的18歲鄒男，循線至北市1間旅館逮捕取簿手羅男並起獲大麻，詢後依詐欺、洗錢、毒品罪送辦。

據了解，36歲吳女日前在Threads上發現有網友在賣星巴克馬克杯，吳女見了十分喜愛決定購買，對方要她加LINE後透過賣貨便付款，並要求提供TAIWAN PAY付款碼，吳女不疑有他將付款碼傳給對方，不料帳戶隨即被轉走5060元。

吳女發現後立即詢問，對方表示是金管會那端系統問題，要她提供5個其他帳戶及金融卡放置於捷運站內置物櫃。吳女聽聞後驚覺有異，昨晚至住家附近的蘆洲分局集賢派出所詢問，警方立即告知這是詐騙手法，要吳女與警方配合實施誘捕偵查。

警方昨晚10時許前往捷運站埋伏，約半小時後發現1名男子前來置物櫃取包裹，埋伏警員上前盤查，當場逮捕擔任取簿手的18歲鄒男，並查扣金融卡5張及手機等證物，隨後將鄒男帶回派出所偵訊。