聽新聞
0:00 / 0:00
逛Threads看上星巴克馬克杯 新北女遭騙5千元警埋伏逮2取簿手
新北市36歲吳女日前在Threads上向網友購買馬克杯，誤信對方話術遭騙5060元，對方還要求提供5張金融卡，吳女察覺有異報警。蘆洲警昨晚埋伏逮捕取金融卡的18歲鄒男，循線至北市1間旅館逮捕取簿手羅男並起獲大麻，詢後依詐欺、洗錢、毒品罪送辦。
據了解，36歲吳女日前在Threads上發現有網友在賣星巴克馬克杯，吳女見了十分喜愛決定購買，對方要她加LINE後透過賣貨便付款，並要求提供TAIWAN PAY付款碼，吳女不疑有他將付款碼傳給對方，不料帳戶隨即被轉走5060元。
吳女發現後立即詢問，對方表示是金管會那端系統問題，要她提供5個其他帳戶及金融卡放置於捷運站內置物櫃。吳女聽聞後驚覺有異，昨晚至住家附近的蘆洲分局集賢派出所詢問，警方立即告知這是詐騙手法，要吳女與警方配合實施誘捕偵查。
警方昨晚10時許前往捷運站埋伏，約半小時後發現1名男子前來置物櫃取包裹，埋伏警員上前盤查，當場逮捕擔任取簿手的18歲鄒男，並查扣金融卡5張及手機等證物，隨後將鄒男帶回派出所偵訊。
鄒男警詢時表示願意配合誘捕詐團上游，警員隨即押解鄒男一同前往台北市大安區羅斯福路二段1間旅館前埋伏，今天凌晨12時許見1名男子前來與鄒男碰面拿取包裹，警員立即上前逮捕上游取簿手35歲羅男，並在羅男居住的旅社房間內查獲大麻研磨器、大麻煙油管、大麻圓餅(毛重12.38公克)、贓款16萬6千元、金融卡58張、存簿1本等贓證物，詢後將依詐欺、洗錢防制法、毒品罪嫌將鄒男、羅男移送新北地檢偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言