「天才工程師」黃鶴樓淪詐團...變賣家產求停押 法院不准：恐繼續騙

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局和美國合作破獲假投資網站害全台218人遭詐破億元，該團主嫌竟是有「天才工程師」之稱的男子黃鶴樓，他卻因欠債一再捲入詐欺、洗錢案後又與詐騙集團合作，法院一審依詐欺罪判他6年8月，黃聲請撤銷羈押，主張他有「相當高資訊技術職能」不會逃亡，法院仍駁回，可抗告。

檢警調查，黃鶴樓2024年3月加入身分不詳、暱稱「愛」等人的詐團，負責替「愛」開發、設計及維護詐欺網站運作，並由其所屬團隊或轉包其他技術團隊設置假投資網站，黃開發1個網站可收5萬元報酬，每月維護費還有5萬元，如需變更網域名稱則收費1萬元。

檢警查出，黃和詐團合作下見有218名被害人加入假投資群組，內部還有同團俗稱「炒群機手」成員，在群組留言互動佯以討論熱絡，且有成員實際投資獲利的假象，讓不少人上當紛紛砸錢買泰達幣。

而一但有民眾報案或經165反詐專線通報，黃就會迅速將原網域變更為名稱相近似之網域以利繼續行騙；經刑事局與美國合作，掌握假投資網站資料、IP才破獲。

台中地院一審時，黃鶴樓均坦承不諱，也218名被害人證詞及檢警調查證據可佐；一審審酌，黃和部分被害人調解成立，黃委託女友賠償，且黃犯後配合警方指認上游，依218個加重詐欺罪判他6年8月。

全案目前上訴台中高分院二審，因黃鶴樓仍在押，他聲請撤銷羈押並主張，自己已全部認罪、態度良好，他身為長子獨自扶養年邁多病母親、1人承擔家中經濟，案發前開資訊公司多年，有相當高資訊技術職能，願受法律制裁、早日服刑出獄，他有固定居所不會逃亡。

黃還說，他身為資訊工程師是遭詐團利用，他已和49名被害人和解，現更打算變賣家產，已經幡然悔悟，請求以限制出境、出海及定期向警方報到停止羈押。

二審查，黃和詐團長期密切合作，負責核心開發軟體、盜取泰達幣行為，一審被判6年8月，且他先前還犯洗錢、加重詐欺等罪，被害人眾多，可見有反覆實施之虞，仍認有羈押必要，駁回其聲請。

刑事局查獲幫詐團設置假投資網站的科技公司，抓到有天才工程師之稱的黃鶴樓，黃一審已被判刑6年8月。圖／報系資料照
刑事局查獲幫詐團設置假投資網站的科技公司，抓到有天才工程師之稱的黃鶴樓，黃一審已被判刑6年8月。圖／報系資料照

