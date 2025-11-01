影／婦匯370萬買馬來西亞預售屋 警看文件「沒公司章」戳破是詐騙

台北市一名65歲鍾姓婦人因友人介紹，欲購買馬來西亞預售屋，日前到銀行準備匯出12萬美元（約台幣370萬元），所幸行員察覺異狀即時通報警方，派出所員警趕抵現場勸說逾20分鐘，成功阻止一樁跨國詐騙，保住婦人辛苦存的積蓄。

中正二分局廈門街派出所指出，10月下旬中國信託古亭分行人員發現鍾姓婦人要臨櫃匯款，但神情緊張、言詞閃爍，詢問事由又顯得可疑，懷疑可能遭詐報警。員警到場了解，鍾婦說透過朋友介紹，欲購買馬來西亞一處預售屋，並依指示準備匯款給「開發商」。

不過警方檢視鍾婦提供的買賣資料，發現文件中未附任何公司登記證明或印章，文件也沒有騎縫章，顯然不符正規交易程序，員警隨即向她說明近年常見的境外不動產投資詐騙案例，耐心勸導她暫緩匯款，鍾婦聽完後恍然大悟，當場打消匯款念頭。