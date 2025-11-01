北市女投資被騙680萬 警告知「妳是潛在被害人」才驚覺報案

葉姓女子要投資虛擬貨幣卻落入詐騙集團假投資陷阱，從4月起陸續面交680萬元現金，刑事局分析資料發現「她是潛在被害人」，主動致電關心，葉女隨後至松山警分局報警。警方請她佯裝要支付20萬元出金費，配合誘捕詐團成員，順利抓到車手吳姓男子，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

松山警方日前獲報，葉女（58歲）稱在網上要投資虛擬貨幣，加Line後誤信對方以「保證高獲利」且「穩賺不賠」等話術陸續投資680萬餘元，前些日子接獲刑事局致電，被告知自己是大數據分析後的潛在被害者。

警方查看手機訊息後認定是詐騙，請葉女假意配合支付20萬元出金費，實際派員在旁埋伏，順利逮捕詐團車手吳男（60歲），查扣他犯案用手機1台、假識別證、假收據等物證。