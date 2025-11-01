詐團頻冒基隆市府辦座談、放煙火、開課等徵人索資 市府：假的
近日有人在網路大量貼文，11月21日基隆仁愛圖書館親子座談，徵工作人員半天發日薪1千元，有不少人點進去被要求提供個資。市府文化觀光局澄清，當日並未辦理相關活動，該訊息為不實內容，請民眾切勿輕信，以免個資外洩或遭詐騙。
市府說，近日有人貼文，11月21日基隆仁愛圖書館親子座談，需要幾位夥伴一起協助現場工作，工作內容為協助現場布置、引導來賓入座與動線帶位，地點在基隆市立仁愛圖書館，從上午9時到中午12時，日薪1千元，有興趣者底下填寫表單。
基隆市文化觀光局嚴正澄清，當日市府及其他單位都沒有辦理相關活動，該訊息為不實內容。請民眾切勿輕信，以免個資外洩或遭詐騙。
局長江亭玫表示，近期網路社群平台出現冒用機關名義之徵才貼文，內容涉及招募活動人員並要求提供個資，實屬詐騙手法。提醒民眾如發現可疑訊息，請提高警覺，勿點擊不明連結或提供個人資料。
日前，也有人假冒市府貼文「2025基隆跨年煙火秀、基隆一百迎繽萬千」現場工作人員招募資訊，文化觀光局也澄清今年度並未辦理名為「2025基隆跨年煙火秀、基隆一百迎繽萬千」活動，該訊息為不實內容。另今年度規畫辦理的跨年煙火秀活動，亦未對外招募工讀生或委託任何單位進行人員招募。
近日類似詐騙手手法頻傳，市政府社會處日前官方粉絲專頁也澄清指，有山寨版粉絲專頁假冒市府社會處粉專名義，張貼活動課程，引誘民眾加入Line群組，索取個人資料，恐遂行詐騙目的，請市民千萬別誤信。
社會處表示，假冒基隆市政府社會處粉專的追蹤者人數只有十位數，真正市府社會處的追蹤者人數有1.2萬，雖然冒用市府的標誌，但人數明顯不同，可以分辨真假。
