警用真鈔誘捕車手反遭搶300萬 被詐團持球棒襲擊

台北市警中山分局以三百萬元誘捕車手，沒想到詐團膽大包天，竟公然當街持球棒襲警，搶走裝滿現金的包包逃逸，警方「丟包」後逮捕三人，尚有一人仍在逃。圖／讀者提供

陳姓男子投資虛擬貨幣廿多萬元遭詐騙，向台北市中山警分局報案協助誘捕，前天持三○○萬元現金面交，儘管埋伏警力壓制詐團車手，但裝有三○○萬元真鈔的包包不敵詐團同夥接應，當街持球棒攻擊警方後開車逃逸，警方循線逮捕兩名犯嫌，全案尚有一名共犯在逃。

陳男（四十九歲）報警供稱，因在網上買幣投資廿多萬元，錢本來好端端在電子錢包裡，沒想到卻莫名消失，認定是詐騙，日前假意再投資三○○萬元配合警方誘捕，並堅持「全部都要用真鈔」才逼真，沒想到竟在警方眼皮下遭奪走，款項下落不明。

據了解，陳男前天跟詐團相約民權東路三段面交，員警在旁埋伏，車手取款後聲稱「你看一下手機，虛幣已入帳」，話才說完轉身就走，員警立刻上前制止，當場逮捕收錢的蒲姓少年，孰料，裝滿三○○萬現金的包包已被「丟」給接應同夥，同夥為逃逸持棍棒毆打警察，趁隙開車離去。

警方見犯嫌跑了立刻調閱監視器追緝，發現詐團當時是一車四人，除現場被抓的蒲姓少年，共犯王姓少年因來不及上車，從事發現場步行離去，另外林姓男子（四十歲）則開車載陳姓男子（廿八歲）一路南下新竹躲藏。

警方偵詢蒲姓少年得知，這四人不是假投資詐騙這麼簡單，而是蓄意計畫性搶奪，報請檢察官指揮偵辦，昨天凌晨先逮捕王姓少年，之後再逮開車的林男與林妻，剩陳男在逃。蒲姓少年移送報年法庭，法院裁定收容。