假交友真詐騙…68歲男買遊戲點數險遭詐 超商顧客察覺有異報警

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名68歲男子在臉書結識暱稱「小芳」網友，兩人互加LINE，不到半個月互稱「老公、老婆」，小芳自稱賣能量手環，要求男子為她衝業績，先到超商購買遊戲點數8千元作為轉帳的起點，警方接獲報案趕往攔阻，成功說服男子放棄買遊戲點數。

據了解，男子10月18日經由臉書認識小芳，小芳的大頭貼照門面貌清麗，兩人互動沒兩天，以交朋友為前提互加LINE，小芳積極展開熱烈互動，每天LINE對「老公」噓寒問暖，並主動提及自己賣能量手環為業，日前稱需要衝業績，希望「老公」買一條5萬元能量手環，先到超商買8千元遊戲點數作為轉帳起點。

男子不疑有他，到超商買遊戲點數時用手機跟小芳通話，接受指示APP STORE遊戲點數，被超商別的顧客察覺有異，暗中報警「好像有人被詐騙」。田中警分局二水分駐所巡佐兼副所長余東隆、警員張萬利趕到關懷，分析「假交友真詐騙」手法，男子恍然大悟，頻頻向員警道謝。

田中警分局長林鼎超今表示，詐騙集團經常利用情感交流博取信任，再藉各種理由要求匯款或購買點數，真朋友不會找理由要求匯款、買遊戲點數、提供帳戶或個資，民眾若接獲類似要求應立即撥打 165 反詐騙專線或110報案專線查證。

彰化縣田中警分局二水分駐所員警向被害男子分析假交友真詐騙。圖／民眾提供
彰化縣田中警分局二水分駐所員警向被害男子分析假交友真詐騙。圖／民眾提供

詐騙集團 超商

