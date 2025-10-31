快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子曾投資虛擬貨幣20多萬元不滿遭詐騙，向北市中山警方報案協助誘捕，昨天持300萬元現金面交，儘管埋伏警力已上前表明身分，壓制逮捕詐團車手，但裝有300萬元真鈔的包包仍不敵詐團同夥接應、持棍棒攻擊後開車逃逸。警方漏夜追緝，循線逮捕2名犯嫌，還有1名共犯在逃已鎖定身分偵辦。

稍早執法影像曝光，只見中山警方大喊「警察」，仍被詐團持棍棒攻擊警察，最後驅車逃逸，場面十分驚悚。

據了解，陳男（49歲）報警供稱，在網上買幣投資20多萬元，錢給了對方本來好端端在錢包裡卻莫名消失，認定是詐騙氣憤報警，日前假意再投資300萬元配合警方誘捕；陳男堅持「300萬全部都用真鈔」，不幸遭搶下落不明。

昨天下午4點多，陳男跟詐團相約在中山區民權東路三段前面交，員警則在旁埋伏，詐團車手取款後稱「你自己看一下手機，虛幣已經入帳」，話才說完轉身就要走，員警立刻上前制止並表明身分，當場逮捕收錢的蒲姓少年，孰料裝滿300萬元現金的包包已被「丟」給接應同夥，同夥為了逃逸持棍棒毆打警察，趁隙開車離去。

警方見「犯嫌跑了」立刻通報，並調閱監視器畫面追緝，發現詐團當時是一車4人，除了現場被抓的車手蒲姓少年，共犯王姓少年因來不及上車，從事發現場步行離去，另外2人林姓男子（40歲）則開車載陳姓男子（28歲）一路南下新竹躲藏。

警方事後偵詢蒲姓少年得知，一夥4人不是假投資詐騙這麼簡單，而是蓄意計畫性搶奪，立刻報檢察官指揮偵辦，今天凌晨5點多先逮捕王姓少年，早上10點多再逮開車的林男，惟陳男仍在逃。

詐團共犯拿到裝滿300萬元現金的包包，持棍棒毆打警察後開車逃逸。記者翁至成／翻攝
警方逮捕面交車手蒲姓少年。記者翁至成／翻攝
誘捕失敗？詐團持球棒襲警…搶300萬逃逸 中山警抓3人1人仍在逃

