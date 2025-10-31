影／30處ATM一個月提領上千次 雲林首度查獲越籍車手團逮12人

雲林縣斗六、林內、莿桐近30處ATM提款機在今年7月底短短一個月內頻繁提領上千次，警方認為有異，成立專案小組偵辦，經長達2個多月追查，近日陸續查獲以陳姓男子為首的外籍車手團，逮捕12名越南籍車手，警方表示，三鄉鎮近日被詐領金額逾3千萬元，全案人員已以詐欺、洗錢等罪裁定羈押禁見。

今年7月底，斗六、莿桐、林內地區近30處提款機，在一個月內被幾人固定提領，次數高達上千次，警方懷疑可能是多位詐騙車手提領，報請雲林地檢署檢察官潘鈺柔指揮偵辦。

經2個多月循線追查，近日陸續將31歲陳男、36歲陶男、25歲阮男、34歲黎男等12名越籍車手集團逮捕歸案，並查扣7輛汽車、現金100萬及上百張金融提款卡，警方表示，這是雲林縣首度查獲整團都是外籍的車手集團。

警方查出，陳男是車手集團之首，5年前以依親名義來台，透過同鄉介紹，召集逃逸移工加入集團當車手，2個月多月提領逾3千萬元詐款，犯案地點遍及彰化、台中、雲林等縣市。

警方查出，車手集團幕後老闆提供7輛汽車供車手交叉變換外出提領使用，並懸掛他車牌，藉以躲避警方追緝，目前正在向上溯源追查。全案將12人依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，訊後羈押禁見獲准。