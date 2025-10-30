嘉義區公所臉書遭冒名 詐團「免費課程」暗藏虛幣陷阱

嘉義市東、西區公所的官方臉書專頁近日遭不法集團假冒開設「分身帳號」，打著「免費健走、太極拳、瑜伽課」的名義誘騙民眾加入Line群組，最後一步步導向「虛擬貨幣假投資」詐騙圈套。區公所因發現及時、報案迅速，在嘉義市警察局長陳明志親自督辦下，刑警大隊迅速成立專案小組，成功查獲面交車手，阻止詐騙擴散。

事情起於本月5日傍晚，東區區公所職員發現有可疑臉書專頁冒名發文，內容看似溫馨公益，實則暗藏詐騙陷阱，要求民眾點擊連結、加Line並留下個資。主任吳勇杰察覺異常，立刻撥打165反詐騙專線通報，並在第一時間於官方粉專澄清警示。未料隔天西區公所也傳出同樣遭冒名情形。

警方循線追查發現，詐團先假冒「政府單位」取信於民，以「免費課程」作誘餌，取得民眾信任後再引導進入假投資群組，謊稱能利用交易漏洞「穩賺高報酬」，只要將現金兌換成虛擬貨幣，由團隊「代操」即可。從「公所課程」到「虛幣投資」的荒謬轉折，讓警方都直呼「真是扯到不行！」

警局指出，在市府團隊及各區公所積極合作下，嘉市詐欺案件已呈下降趨勢。根據165打詐儀錶板統計，114年1至9月嘉市平均每月受理詐欺168件、財損8,021萬元，與去年同期相比件數減少17.7%、財損減少36.1%。光9月就成功攔阻21件、金額高達934萬元，查獲5個詐團、58名嫌犯，並扣得不法所得595萬餘元，其中包括8名外籍提領車手，全遭法院裁准羈押。