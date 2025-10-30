嘉義區公所臉書遭冒名 詐團「免費課程」暗藏虛幣陷阱
嘉義市東、西區公所的官方臉書專頁近日遭不法集團假冒開設「分身帳號」，打著「免費健走、太極拳、瑜伽課」的名義誘騙民眾加入Line群組，最後一步步導向「虛擬貨幣假投資」詐騙圈套。區公所因發現及時、報案迅速，在嘉義市警察局長陳明志親自督辦下，刑警大隊迅速成立專案小組，成功查獲面交車手，阻止詐騙擴散。
事情起於本月5日傍晚，東區區公所職員發現有可疑臉書專頁冒名發文，內容看似溫馨公益，實則暗藏詐騙陷阱，要求民眾點擊連結、加Line並留下個資。主任吳勇杰察覺異常，立刻撥打165反詐騙專線通報，並在第一時間於官方粉專澄清警示。未料隔天西區公所也傳出同樣遭冒名情形。
警方循線追查發現，詐團先假冒「政府單位」取信於民，以「免費課程」作誘餌，取得民眾信任後再引導進入假投資群組，謊稱能利用交易漏洞「穩賺高報酬」，只要將現金兌換成虛擬貨幣，由團隊「代操」即可。從「公所課程」到「虛幣投資」的荒謬轉折，讓警方都直呼「真是扯到不行！」
警局指出，在市府團隊及各區公所積極合作下，嘉市詐欺案件已呈下降趨勢。根據165打詐儀錶板統計，114年1至9月嘉市平均每月受理詐欺168件、財損8,021萬元，與去年同期相比件數減少17.7%、財損減少36.1%。光9月就成功攔阻21件、金額高達934萬元，查獲5個詐團、58名嫌犯，並扣得不法所得595萬餘元，其中包括8名外籍提領車手，全遭法院裁准羈押。
警局長陳明志強調，詐騙手法日新月異，唯有全民提升警覺、主動查證，才能有效防堵。「嘉義市警局將持續結合市府各局處、社區與在地力量，打造全民識詐、全民打詐的防護網，讓嘉義成為最安全宜居的城市。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言