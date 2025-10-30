快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

嘉義區公所臉書遭冒名 詐團「免費課程」暗藏虛幣陷阱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市東、西區公所的官方臉書專頁近日遭不法集團假冒開設「分身帳號」，打著「免費健走、太極拳、瑜伽課」的名義誘騙民眾加入Line群組，最後一步步導向「虛擬貨幣假投資」詐騙圈套。區公所因發現及時、報案迅速，在嘉義市警察局長陳明志親自督辦下，刑警大隊迅速成立專案小組，成功查獲面交車手，阻止詐騙擴散。

事情起於本月5日傍晚，東區區公所職員發現有可疑臉書專頁冒名發文，內容看似溫馨公益，實則暗藏詐騙陷阱，要求民眾點擊連結、加Line並留下個資。主任吳勇杰察覺異常，立刻撥打165反詐騙專線通報，並在第一時間於官方粉專澄清警示。未料隔天西區公所也傳出同樣遭冒名情形。

警方循線追查發現，詐團先假冒「政府單位」取信於民，以「免費課程」作誘餌，取得民眾信任後再引導進入假投資群組，謊稱能利用交易漏洞「穩賺高報酬」，只要將現金兌換成虛擬貨幣，由團隊「代操」即可。從「公所課程」到「虛幣投資」的荒謬轉折，讓警方都直呼「真是扯到不行！」

警局指出，在市府團隊及各區公所積極合作下，嘉市詐欺案件已呈下降趨勢。根據165打詐儀錶板統計，114年1至9月嘉市平均每月受理詐欺168件、財損8,021萬元，與去年同期相比件數減少17.7%、財損減少36.1%。光9月就成功攔阻21件、金額高達934萬元，查獲5個詐團、58名嫌犯，並扣得不法所得595萬餘元，其中包括8名外籍提領車手，全遭法院裁准羈押。

警局長陳明志強調，詐騙手法日新月異，唯有全民提升警覺、主動查證，才能有效防堵。「嘉義市警局將持續結合市府各局處、社區與在地力量，打造全民識詐、全民打詐的防護網，讓嘉義成為最安全宜居的城市。」

嘉義市警察局破獲詐騙案。圖/警方提供
嘉義市警察局破獲詐騙案。圖/警方提供
嘉義市警察局破獲詐騙案。圖/警方提供
嘉義市警察局破獲詐騙案。圖/警方提供

詐騙 嘉義 虛擬貨幣

延伸閱讀

老字號美食「宏益水晶餃」南北2店歇業掀回憶潮 嘉義街頭新店家搶客

詐團假借風災修繕補助行騙 嘉警與銀行聯手攔阻60萬元匯款

詐團稱妻子涉詐！男掏400萬家產「助假檢警調查」 當場逮車手

詐團惡煞懷疑私吞贓款！熱熔膠打屁股逼簽本票 8人遭起訴

相關新聞

嘉義區公所臉書遭冒名 詐團「免費課程」暗藏虛幣陷阱

嘉義市東、西區公所的官方臉書專頁近日遭不法集團假冒開設「分身帳號」，打著「免費健走、太極拳、瑜伽課」的名義誘騙民眾加入L...

點外送也能增強防詐力？Whoscall攜手foodpanda點餐送刮刮卡試手氣

為了增強全民防詐力，Whoscall與趨勢科技近期不約而同透過創新合作方案，讓防詐行動自然融入日常生活中。

「普發現金1萬元」詐騙手法曝 中華郵政急澄清：2個「不會」

嘉義市警方近期發現「普發現金1萬元」新型詐騙，有民眾反映有詐騙集團冒用中華郵政名義，稱有親屬委託帶領普發現金1萬元，隨後...

人頭卡藏草叢、交通錐…水房頭目用「死轉手」交接騙百萬落網

張姓男子為首的詐欺水房集團，與境外詐欺集團合作，指揮幹部派遣取簿手從電子式置物櫃收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹，將包裹藏放...

金門9月詐騙32件財損破千萬 警方揭最新詐騙手法

金門縣警察局今天公布上月「打詐儀錶板」最新統計，全縣受理詐欺案件共32件，與8月持平，但整體財損累積達1076萬餘元，且...

詐團假借風災修繕補助行騙 嘉警與銀行聯手攔阻60萬元匯款

今年7月「丹娜絲風災」造成多地災損，行政院日前宣布針對屋頂受損戶加碼補助2萬元協助民眾修繕家園。然而詐騙集團竟趁勢以「政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。