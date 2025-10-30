點外送也能增強防詐力？Whoscall攜手foodpanda點餐送刮刮卡試手氣
為了增強全民防詐力，Whoscall與趨勢科技近期不約而同透過創新合作方案，讓防詐行動自然融入日常生活中。
Whoscall宣布與foodpanda合作推出獨家「防詐專區」，將防詐教育融入美食體驗。即日起至11月13日，消費者只要從foodpanda首頁進入「Whoscall防詐專區」向全台指定炸物商家下單，即可獲得限量「象卡來保庇刮刮卡」1張，每張皆有獎。獎項包含Whoscall進階版序號（最高可得1年份）及最高foodpanda500元美食金，數量有限，送完為止。
Whoscall進階版用戶可享自動更新號碼資料庫、封鎖騷擾號碼、智慧簡訊管家、無廣告體驗與iOS即時來電辨識Plus等完整防詐功能；而foodpanda美食金可於下次點餐時折抵消費，讓防詐行動更貼近日常。此外，Whoscall近期也上線全新「任務牆」功能，並舉辦30天簽到挑戰賽，使用者可每日簽到累積點數兌換多項好禮，包括iPhone 17、旅遊獎勵金、AirPods 4與foodpanda美食金等，持續以遊戲化機制推廣全民防詐意識。
有鑒於詐騙集團常有網購、遊戲點數詐騙等犯案劇本，趨勢科技宣布與7-ELEVEN合作，旗下AI防詐App「AI防詐達人」即日起全面上架全台7-ELEVEN門市ibon便利生活站。民眾可透過ibon以現金或電子票證購買，特別便利無信用卡或不熟悉線上購物的長輩與學生族群。
為慶祝合作上線，特別推出ibon限定優惠方案，「AI防詐達人半年體驗版」限時價299元（原價534元），平均每月不到50元；另有1年1台版特價590元（原價890元），提供不同預算選擇。趨勢科技提醒民眾，詐騙集團已不再是亂槍打鳥式的攻擊，而是結合AI科技與精心編排的話術，打造一套套量身訂做的詐騙劇本，單憑經驗與直覺已難以應對。希望透過便利商店通路，讓更多民眾取得實用且安心的防詐工具，有效預防網購與遊戲點數詐騙等常見手法，強化全民防詐意識。
