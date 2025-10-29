金門9月詐騙32件財損破千萬 警方揭最新詐騙手法

金門縣警察局今天公布上月「打詐儀錶板」最新統計，全縣受理詐欺案件共32件，與8月持平，但整體財損累積達1076萬餘元，且集中於「假投資」、「假交友投資」及「假冒機構詐財」類型。

金門縣警察局長黃壬聰今天主持打詐記者會時表示，根據統計，上月詐騙類型以「網路購物」8件居首，其次為「假投資」6件、「假交友（投資詐財）」4件及「色情應召詐財」3件。他指出，多數民眾係誤信社群平台廣告、交友軟體或快速獲利投資資訊而受騙。其中「假投資」、「假交友（投資詐財）」及「假冒機構詐財」等類型的財損金額最高。

在金流手法部分，9月以「購買遊戲點數卡」及「寄送金融卡」為主要詐騙手段，案件數達7件，為今年新高。詐騙集團常以「色情應召」、「假中獎通知」或「假貸款」等名義行騙，誘使被害人購買點數卡拍照傳送序號，或前往超商寄出個資與金融卡供其不法使用。

為強化防詐能量，縣警局已與轄內各大超商合作成立「防詐通報群組」，即時共享可疑案件資訊並建立攔阻機制，同時製作「防詐警語立牌」設置於超商櫃檯，提醒店員主動關懷購買大量遊戲點數或進行轉帳操作的顧客。

黃壬聰強調，超商店員是防詐的重要守門員，只要察覺顧客可能受騙，務必即時通報，協助警方守護民眾財產安全。他也提醒鄉親，接獲陌生來電或投資邀約時，應冷靜查證、撥打165反詐騙專線或向警方求助，切勿依指示轉帳、購買點數卡或提供個資帳戶，以免成為下一個受害者。