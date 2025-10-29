快訊

坣娜紅斑性狼瘡辭世 醫揭該疾病「好發1族群」：症狀如千面女郎

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

在老公身旁過世！坣娜不敵病魔享年59歲 生前超低調要友人「全封口」

金門9月詐騙32件財損破千萬 警方揭最新詐騙手法

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣警察局今天公布上月「打詐儀錶板」最新統計，全縣受理詐欺案件共32件，與8月持平，但整體財損累積達1076萬餘元，且集中於「假投資」、「假交友投資」及「假冒機構詐財」類型。

金門縣警察局長黃壬聰今天主持打詐記者會時表示，根據統計，上月詐騙類型以「網路購物」8件居首，其次為「假投資」6件、「假交友（投資詐財）」4件及「色情應召詐財」3件。他指出，多數民眾係誤信社群平台廣告、交友軟體或快速獲利投資資訊而受騙。其中「假投資」、「假交友（投資詐財）」及「假冒機構詐財」等類型的財損金額最高。

在金流手法部分，9月以「購買遊戲點數卡」及「寄送金融卡」為主要詐騙手段，案件數達7件，為今年新高。詐騙集團常以「色情應召」、「假中獎通知」或「假貸款」等名義行騙，誘使被害人購買點數卡拍照傳送序號，或前往超商寄出個資與金融卡供其不法使用。

為強化防詐能量，縣警局已與轄內各大超商合作成立「防詐通報群組」，即時共享可疑案件資訊並建立攔阻機制，同時製作「防詐警語立牌」設置於超商櫃檯，提醒店員主動關懷購買大量遊戲點數或進行轉帳操作的顧客。

黃壬聰強調，超商店員是防詐的重要守門員，只要察覺顧客可能受騙，務必即時通報，協助警方守護民眾財產安全。他也提醒鄉親，接獲陌生來電或投資邀約時，應冷靜查證、撥打165反詐騙專線或向警方求助，切勿依指示轉帳、購買點數卡或提供個資帳戶，以免成為下一個受害者。

金門縣警察局局今天舉行記者會，強調攜手轄內各大超商成立「防詐通報群組」，即時共享可疑案件資訊，強化攔阻機制。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局局今天舉行記者會，強調攜手轄內各大超商成立「防詐通報群組」，即時共享可疑案件資訊，強化攔阻機制。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局局長黃壬聰今天主持打詐記者會，分析最新的詐騙手法。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局局長黃壬聰今天主持打詐記者會，分析最新的詐騙手法。記者蔡家蓁／攝影

詐騙集團 超商 打詐

延伸閱讀

防詐宣導教育有成 新安產獲金管會金融教育貢獻獎

遊戲點數詐財案件暴增 金門警籲超商發現有異務必通報

金門警破獲電纜竊案 台電頒獎金致謝籲民眾檢舉

金門觀光氣偶首度跨海 「阿特」領軍亮相新北歡樂耶誕城

相關新聞

金門9月詐騙32件財損破千萬 警方揭最新詐騙手法

金門縣警察局今天公布上月「打詐儀錶板」最新統計，全縣受理詐欺案件共32件，與8月持平，但整體財損累積達1076萬餘元，且...

詐團假借風災修繕補助行騙 嘉警與銀行聯手攔阻60萬元匯款

今年7月「丹娜絲風災」造成多地災損，行政院日前宣布針對屋頂受損戶加碼補助2萬元協助民眾修繕家園。然而詐騙集團竟趁勢以「政...

詐團稱妻子涉詐！男掏400萬家產「助假檢警調查」 當場逮車手

桃園市中壢區一名78歲徐姓男子日前接到一通自稱警方的電話，要求交付名下所有財產協助釐清涉案案情，徐男妻子察覺有異報警，警...

上游指示「連假後再交款」 詐欺車手落網無奈吐百萬贓款

邱姓女子日前遭假交友詐騙171萬元，配合警方約出逮捕車手王姓女子，後續突破王女心防，循線扣回詐欺贓款134萬餘元，詢後依...

影／搭訕街友給現金騙辦400門號 人頭系統商電梯內遭警夾擊落網

刑事局電偵大隊第二隊今年1月至7月間，連續破獲「DMT數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」與「人頭門號系統商詐欺機房」，...

投資黃金卡好賺？彰化76歲翁差點被假營業員騙走百萬老本

近來黃金價格震盪，彰化市76歲曾姓老翁27日在網路上，被人以「高報酬投資黃金」誘引，本月27日到銀行提領100萬元，準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。