遊戲點數詐財案件暴增 金門警籲超商發現有異務必通報

中央社／ 金門29日電

金門縣警察局長黃壬聰說，金門詐騙案中8月並無以遊戲點數交付財物手法，9月卻占15.63%；呼籲超商店員如發現顧客疑受詐，務必即時關懷通報，共同守護民眾財產安全。

金門縣警察局今天舉行詐欺案況記者會，黃壬聰說明，金門9月詐欺財損較8月略增，詐欺件數則與8月持平均為32件，「件數沒有急遽惡化情況」。

黃壬聰說，進一步分析9月與8月詐欺案件財物交付手法，8月份沒有「實體遊戲點數卡」這類手法，9月時卻占整體詐騙手法15.63%，顯示有被害人交付款項時是到超商或相關管道購買遊戲點數卡，再拍照傳送序號代碼給詐騙集團

黃壬聰說，寄送金融卡、存摺這類交付財物手法也會經由超商寄出，「這2個手法都與超商有關，因此希望大家一起防治」，呼籲超商店員如發現顧客疑似受詐，務必即時關懷、通報，共同守護民眾財產安全。

金門縣警察局透過新聞稿表示，為防制此類詐騙再度發生，警局持續加強與轄內各超商合作，成立「防詐通報群組」，即時共享可疑案件資訊，強化攔阻機制；此外，也製作「防詐警語立牌」，提供轄內各超商設置於結帳櫃檯，提醒店員主動關懷購買大量遊戲點數或操作轉帳顧客。

