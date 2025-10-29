詐團假借風災修繕補助行騙 嘉警與銀行聯手攔阻60萬元匯款

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今年7月「丹娜絲風災」造成多地災損，行政院日前宣布針對屋頂受損戶加碼補助2萬元協助民眾修繕家園。然而詐騙集團竟趁勢以「政府災後修繕補助」及「代辦補助申請」為名義行騙，誘使民眾臨櫃匯款或提領現金。嘉義市警方與銀行聯手攔阻一起詐騙案件，成功保住60萬元。

日前國泰世華銀行嘉義分行行員發現一名年約45歲吳姓婦人神情緊張，欲臨櫃提領60萬元，並稱家中因風災漏水需支付修繕費用。行員主動關懷詢問，發現吳婦對施工內容及承辦人員交代不清，懷疑其可能遭詐，遂立即通報警方到場協助。

警方到場後查明，詐騙集團以「代辦政府風災補助」為由，指示吳婦提領現金交付，並教導她以「修繕房屋」為理由回覆行員提問，以矇混過關。所幸行員機警察覺異常，與警方即時勸導說明該情屬詐騙手法，吳婦恍然大悟，當場取消提款，成功攔阻60萬元，免於損失。

警方指出，本案能成功攔阻，歸功於銀行行員的細心關懷與警方即時介入，展現「警銀聯防」防詐機制的高效成果。警方提醒，詐騙集團常藉時事議題行騙，近期更假借「風災補助」、「屋頂修繕」及「代辦補助」等名義，假冒政府或承包廠商身分誘使民眾提領或匯款。若接獲類似電話、簡訊或網頁連結，務必撥打165反詐騙專線或110報案查證，切勿輕信陌生指示。

嘉義市警方與銀行聯手攔阻一起詐騙案件，成功保住60萬元。圖／警方提供
嘉義市警方與銀行聯手攔阻一起詐騙案件，成功保住60萬元。圖／警方提供
嘉義市銀行行員主動關懷詢問，發現婦人可能遭詐，立即通報警方到場協助。記者李宗祐／翻攝
嘉義市銀行行員主動關懷詢問，發現婦人可能遭詐，立即通報警方到場協助。記者李宗祐／翻攝

