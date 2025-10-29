快訊

詐團稱妻子涉詐！男掏400萬家產「助假檢警調查」 當場逮車手

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢區一名78歲徐姓男子日前接到一通自稱警方的電話，要求交付名下所有財產協助釐清涉案案情，徐男妻子察覺有異報警，警方獲報後告知為假檢警詐騙，經策劃埋伏逮捕28歲陳姓詐欺車手，成功保護被害人金條、金飾、人民幣及日幣等現金，總值超過新台幣400萬元。

中壢警方指出，被害人78歲徐姓男子日前接獲自稱「新北市警察局石隊長」的電話，聲稱其妻涉嫌詐欺案，並假冒「地檢署蔡主任檢察官」要求交付名下所有財產，會有「公證人員」上門收取保管以釐清案情。

徐男說，他這輩子奉公守法，所以對此深信不疑，立刻前往銀行保險箱取出財物，並準備現金、金飾等財產，其中更包含5兩金條5塊，約折合新台幣372萬元，所幸其妻察覺異常，趕緊前往興國派出所報警查證。

員警獲報後，立即指派專人協助徐先生與詐騙集團周旋，成功取信詐團，並於正光一街布署警力埋伏。當晚8時許，陳嫌依約上門取得財物之際，員警隨即表明身分上前將他逮捕，並查獲工作手機，全案警詢後依詐欺及洗錢防制法移送桃園地檢署偵辦。

78歲徐男接獲自稱警方電話，要求交付名下所有財產協助釐清涉案案情，警方獲報後告知為假檢警詐騙，經策劃埋伏逮捕28歲陳姓詐欺車手，成功保護徐男總值超過新台幣400萬元財產。圖／警方提供
