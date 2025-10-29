刑事局破DMT話務機房、人頭門號詐騙案 13人遭送辦

刑事局電偵大隊日前破獲DMT話務機房、人頭門號系統商等2案，其中黃男鎖定街友，給予酬勞誘騙申辦門號後，再轉賣給不法集團，警方2案共逮捕13人送辦，其中4人經檢方聲押獲准。示意圖／Ingimage

刑事局電偵大隊日前破獲DMT話務機房、人頭門號系統商等2案，其中黃男鎖定街友，給予酬勞誘騙申辦門號後，再轉賣給不法集團，警方2案共逮捕13人送辦，其中4人經檢方聲押獲准。

刑事警察局電信偵查大隊今天表示，電偵大隊第二隊分析165反詐騙資料庫時，發現中部地區有不明話務設備（DMT）大量轉接境外詐騙電話，立即與台南、台中、桃園、南投、彰化等地警局組成專案小組調查。

專案小組於民國114年1月及7月間，前往DMT話務機房位於彰化縣彰化市與南投縣竹山鎮的據點搜索，查獲運作中DMT設備4台、卡池設備1組、手機11支、國內門號SIM卡958張，以及四級毒品硝西泮混合藥錠5.1公斤與分裝設備，並帶回機房主嫌32歲張男與成員共4人偵辦。

警方查出，涉案的話務集團以DMT設備模擬合法通訊節點，將境外詐騙訊號重導回台灣行動網路，使民眾誤以為接獲國內來電，進而受騙轉帳。清查自113年9月至破案前，共有21人受害，損失金額逾新台幣3600萬元。

警方表示，此次查緝成功癱瘓集團作為境外詐騙話務中繼的核心樞紐，封鎖上千條通訊通道，有效切斷境外詐團對台的詐騙語音路徑。另外，於彰化機房內發現夾層隱藏毒品分裝廠，主嫌同時製造含硝西泮成分之毒品咖啡包，專案小組同步查扣打錠機、封膜機、攪拌器等工具，防止毒品外流。

另外，電偵大隊第二隊破獲位於台中市北屯區「人頭門號系統商詐欺機房案」，查獲主嫌37歲黃男、會計、掮客與車手等9人，共查扣自小客車2輛、手機15支、筆電4部、平板2部、人頭門號申請書86張、假公司契約22份及SIM卡64張。

警方查出，黃男鎖定街友群聚的公園搭訕，以代辦門號換取現金，誘騙街友到鄰近電信門市申辦門號，即可獲得數百元報酬，再將門號高價交由犯罪分子從事假投資詐騙牟利，形成「人頭門號供應鏈」。

此外，黃男不僅提供話務服務，還協助投資詐騙機房刻製公司大小章，製作假投資創投文件及車手領據，另外仲介前妻擔任車手到現場領錢，經清查該集團所涉門號共121起詐騙案件，累計財損達5億5000萬元。

警方日前前往黃男位於台中市北屯區的據點逮人，趁他搭乘電梯時，在電梯內將他包圍逮捕到案。警方將兩案依詐欺、毒品等罪嫌，分別移送台中及彰化地方檢察署偵辦，其中黃男等4人經檢方聲押獲准。

