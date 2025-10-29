快訊

「奢求」坣娜驚傳病逝…紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

刑事局破DMT話務機房、人頭門號詐騙案 13人遭送辦

中央社／ 台中29日電

刑事局電偵大隊日前破獲DMT話務機房、人頭門號系統商等2案，其中黃男鎖定街友，給予酬勞誘騙申辦門號後，再轉賣給不法集團，警方2案共逮捕13人送辦，其中4人經檢方聲押獲准。示意圖／Ingimage
刑事局電偵大隊日前破獲DMT話務機房、人頭門號系統商等2案，其中黃男鎖定街友，給予酬勞誘騙申辦門號後，再轉賣給不法集團，警方2案共逮捕13人送辦，其中4人經檢方聲押獲准。示意圖／Ingimage

刑事局電偵大隊日前破獲DMT話務機房、人頭門號系統商等2案，其中黃男鎖定街友，給予酬勞誘騙申辦門號後，再轉賣給不法集團，警方2案共逮捕13人送辦，其中4人經檢方聲押獲准。

刑事警察局電信偵查大隊今天表示，電偵大隊第二隊分析165反詐騙資料庫時，發現中部地區有不明話務設備（DMT）大量轉接境外詐騙電話，立即與台南、台中、桃園、南投、彰化等地警局組成專案小組調查。

專案小組於民國114年1月及7月間，前往DMT話務機房位於彰化縣彰化市與南投縣竹山鎮的據點搜索，查獲運作中DMT設備4台、卡池設備1組、手機11支、國內門號SIM卡958張，以及四級毒品硝西泮混合藥錠5.1公斤與分裝設備，並帶回機房主嫌32歲張男與成員共4人偵辦。

警方查出，涉案的話務集團以DMT設備模擬合法通訊節點，將境外詐騙訊號重導回台灣行動網路，使民眾誤以為接獲國內來電，進而受騙轉帳。清查自113年9月至破案前，共有21人受害，損失金額逾新台幣3600萬元。

警方表示，此次查緝成功癱瘓集團作為境外詐騙話務中繼的核心樞紐，封鎖上千條通訊通道，有效切斷境外詐團對台的詐騙語音路徑。另外，於彰化機房內發現夾層隱藏毒品分裝廠，主嫌同時製造含硝西泮成分之毒品咖啡包，專案小組同步查扣打錠機、封膜機、攪拌器等工具，防止毒品外流。

另外，電偵大隊第二隊破獲位於台中市北屯區「人頭門號系統商詐欺機房案」，查獲主嫌37歲黃男、會計、掮客與車手等9人，共查扣自小客車2輛、手機15支、筆電4部、平板2部、人頭門號申請書86張、假公司契約22份及SIM卡64張。

警方查出，黃男鎖定街友群聚的公園搭訕，以代辦門號換取現金，誘騙街友到鄰近電信門市申辦門號，即可獲得數百元報酬，再將門號高價交由犯罪分子從事假投資詐騙牟利，形成「人頭門號供應鏈」。

此外，黃男不僅提供話務服務，還協助投資詐騙機房刻製公司大小章，製作假投資創投文件及車手領據，另外仲介前妻擔任車手到現場領錢，經清查該集團所涉門號共121起詐騙案件，累計財損達5億5000萬元。

警方日前前往黃男位於台中市北屯區的據點逮人，趁他搭乘電梯時，在電梯內將他包圍逮捕到案。警方將兩案依詐欺、毒品等罪嫌，分別移送台中及彰化地方檢察署偵辦，其中黃男等4人經檢方聲押獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

門號 詐騙 毒品 SIM

延伸閱讀

影／搭訕街友給現金騙辦400門號 人頭系統商電梯內遭警夾擊落網

假冒iPASS MONEY、悠遊付詐騙 刑事局示警小心Email網址

影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

警民合作共築治安防線 刑事局獲贈透明LED電視牆、墨寶

相關新聞

詐團假借風災修繕補助行騙 嘉警與銀行聯手攔阻60萬元匯款

今年7月「丹娜絲風災」造成多地災損，行政院日前宣布針對屋頂受損戶加碼補助2萬元協助民眾修繕家園。然而詐騙集團竟趁勢以「政...

詐團稱妻子涉詐！男掏400萬家產「助假檢警調查」 當場逮車手

桃園市中壢區一名78歲徐姓男子日前接到一通自稱警方的電話，要求交付名下所有財產協助釐清涉案案情，徐男妻子察覺有異報警，警...

上游指示「連假後再交款」 詐欺車手落網無奈吐百萬贓款

邱姓女子日前遭假交友詐騙171萬元，配合警方約出逮捕車手王姓女子，後續突破王女心防，循線扣回詐欺贓款134萬餘元，詢後依...

影／搭訕街友給現金騙辦400門號 人頭系統商電梯內遭警夾擊落網

刑事局電偵大隊第二隊今年1月至7月間，連續破獲「DMT數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」與「人頭門號系統商詐欺機房」，...

投資黃金卡好賺？彰化76歲翁差點被假營業員騙走百萬老本

近來黃金價格震盪，彰化市76歲曾姓老翁27日在網路上，被人以「高報酬投資黃金」誘引，本月27日到銀行提領100萬元，準備...

假合會詐騙／吸金教主下令做假帳 買名車商辦全額付清

「神說公司」負責人陳建安以宗教信仰與AI科技包裝，用自動標會App製造虛假資產，暗地操控金額造成上千投資人損失慘重。高達45億元的吸金犯罪，不僅揭示新型詐騙手法，更涉及宗教信仰的深度利用。陳建安是如何操弄人心，迫使被害人一步步深陷其中？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。