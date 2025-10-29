上游指示「連假後再交款」 詐欺車手落網無奈吐百萬贓款

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

邱姓女子日前遭假交友詐騙171萬元，配合警方約出逮捕車手王姓女子，後續突破王女心防，循線扣回詐欺贓款134萬餘元，詢後依刑法詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌將王女移送士林地檢署偵辦。

警方調查，69歲邱女10月初遭遇網路假交友詐騙，詐團自稱「國際醫生」、「在國外執行救援任務」等，先後以各種理由詐取171萬元後，邱女驚覺受騙，報警處理。

台北市警局士林分局文林派出所員警獲報後展開偵辦，由邱女約出詐欺取款車手面交，10月12日在北捷士林站埋伏後，順利查獲60歲王女、查扣邱女甫交出的5萬元及王女作案用手機2支。

員警隨後分析過濾王女手機對話紀錄，發現王女落網前曾與其他詐欺被害人聯繫，經反覆查證，王女最終坦承擔任詐欺取款車手，鬆口贓款流向，警方後續又在新北市某畫廊工作室中查獲134萬餘元贓款，並查出另名詐欺被害人60歲陳姓女子，陳女接獲警方通知後才驚覺受騙、已陸續交付18萬餘元。

據悉，由於時值國慶連假期，詐團上游指示王女「連假後再交款」，王女便將詐欺贓款存放在丈夫的畫廊工作室中，警方剛好人贓俱獲，詢後依法送辦王女，持續擴大清查其餘被害人及詐欺共犯。

警方呼籲，詐騙集團手法層出不窮，常以假交友、假投資、假公務機關名義等話術博取民眾信任，再以急需用錢或救援費用為由騙取款項。民眾若遇可疑情形，請提高警覺，勿輕信陌生人言語，並可隨時撥打165反詐騙專線或至就近派出所諮詢、報案，共同防制詐騙犯罪。

邱姓女子日前遭假交友詐騙171萬元，配合警方約出逮捕車手王姓女子，後續突破王女心防，循線扣回詐欺贓款134萬餘元。圖／讀者提供
邱姓女子日前遭假交友詐騙171萬元，配合警方約出逮捕車手王姓女子，後續突破王女心防，循線扣回詐欺贓款134萬餘元。圖／讀者提供
邱姓女子日前遭假交友詐騙171萬元，配合警方約出逮捕車手王姓女子，後續突破王女心防，循線扣回詐欺贓款134萬餘元。圖／讀者提供
邱姓女子日前遭假交友詐騙171萬元，配合警方約出逮捕車手王姓女子，後續突破王女心防，循線扣回詐欺贓款134萬餘元。圖／讀者提供
邱姓女子日前遭假交友詐騙171萬元，配合警方約出逮捕車手王姓女子，後續突破王女心防，循線扣回詐欺贓款134萬餘元。圖／讀者提供
邱姓女子日前遭假交友詐騙171萬元，配合警方約出逮捕車手王姓女子，後續突破王女心防，循線扣回詐欺贓款134萬餘元。圖／讀者提供

詐欺 詐騙集團 贓款 車手

