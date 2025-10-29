影／搭訕街友給現金騙辦400門號 人頭系統商電梯內遭警夾擊落網

刑事局電偵大隊第二隊今年1月至7月間，連續破獲「DMT數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」與「人頭門號系統商詐欺機房」，其中黃姓系統商向數十名街友搭訕，以百元的價格，誘騙街友辦理電信門號，再將門號提供給詐團行騙，至少用400多個門號，騙走5億5000萬元，檢警今年分三波收網抓人，其中黃男等4人遭檢方聲押獲准。

刑事局電信偵查大隊第二隊結合各地警察機關力量，在今年1月、6月、7月分三波收網，陸續偵破「DMT數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」與「人頭門號系統商詐欺機房」等重大案件。

其中位於台中市北屯區的「人頭門號系統商詐欺機房案」中，黃姓男子（37歲）等人鎖定無家可歸的街友群聚公園地點搭訕，以代辦門號換取現金，誘惑街友到鄰近電信門市申辦門號，即可獲得數百元報酬，再將門號高價交由犯罪分子從事假投資詐騙牟利，形成「人頭門號供應鏈」。

警方調查，黃男不僅提供話務服務，還協助投資詐騙機房刻製公司大小章，製作假投資創投文件跟車手領據，另外還仲介前妻擔任車手到現場領錢，經營方式有如詐欺雜貨店，該集團所涉門號有121起詐騙案件，累計財損高達5億5000萬元。

警方前往黃男位於北屯區的根據地收網時，趁黃男搭乘電梯時，在電梯內逮捕黃男，讓他插翅難飛。

另外「DMT數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」一案中，張姓男子（32歲）等人，以DMT設備模擬合法通訊節點，將境外詐騙訊號重導回台灣行動網路，使民眾誤以為接獲國內來電，進而受騙轉帳，從去年9月至今年落網為止，有21人受害，損失金額逾3600萬元。

辦案人員今年行動時，除查扣DMT設備、卡池設備、手機、門號卡、假投資公司契約、被害人收據等證物外，還查獲類似一粒眠的四級毒品硝西泮等混合毒品藥錠5.1公斤。

刑事局電偵大隊二隊將兩案依詐欺、毒品等罪嫌移送檢方偵辦後，黃男等4人遭法院裁定羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885