快訊

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

影／搭訕街友給現金騙辦400門號 人頭系統商電梯內遭警夾擊落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局電偵大隊第二隊今年1月至7月間，連續破獲「DMT數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」與「人頭門號系統商詐欺機房」，其中黃姓系統商向數十名街友搭訕，以百元的價格，誘騙街友辦理電信門號，再將門號提供給詐團行騙，至少用400多個門號，騙走5億5000萬元，檢警今年分三波收網抓人，其中黃男等4人遭檢方聲押獲准。

刑事局電信偵查大隊第二隊結合各地警察機關力量，在今年1月、6月、7月分三波收網，陸續偵破「DMT數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」與「人頭門號系統商詐欺機房」等重大案件。

其中位於台中市北屯區的「人頭門號系統商詐欺機房案」中，黃姓男子（37歲）等人鎖定無家可歸的街友群聚公園地點搭訕，以代辦門號換取現金，誘惑街友到鄰近電信門市申辦門號，即可獲得數百元報酬，再將門號高價交由犯罪分子從事假投資詐騙牟利，形成「人頭門號供應鏈」。

警方調查，黃男不僅提供話務服務，還協助投資詐騙機房刻製公司大小章，製作假投資創投文件跟車手領據，另外還仲介前妻擔任車手到現場領錢，經營方式有如詐欺雜貨店，該集團所涉門號有121起詐騙案件，累計財損高達5億5000萬元。

警方前往黃男位於北屯區的根據地收網時，趁黃男搭乘電梯時，在電梯內逮捕黃男，讓他插翅難飛。

另外「DMT數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」一案中，張姓男子（32歲）等人，以DMT設備模擬合法通訊節點，將境外詐騙訊號重導回台灣行動網路，使民眾誤以為接獲國內來電，進而受騙轉帳，從去年9月至今年落網為止，有21人受害，損失金額逾3600萬元。

辦案人員今年行動時，除查扣DMT設備、卡池設備、手機、門號卡、假投資公司契約、被害人收據等證物外，還查獲類似一粒眠的四級毒品硝西泮等混合毒品藥錠5.1公斤。

刑事局電偵大隊二隊將兩案依詐欺、毒品等罪嫌移送檢方偵辦後，黃男等4人遭法院裁定羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局電偵大隊第二隊詐欺機房與人頭系統商等犯罪集團，帶回黃姓男子等涉案13人，4人遭羈押，警方在電梯內逮捕黃男。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊詐欺機房與人頭系統商等犯罪集團，帶回黃姓男子等涉案13人，4人遭羈押，警方在電梯內逮捕黃男。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊詐欺機房與人頭系統商等犯罪集團，帶回黃姓男子等涉案13人，4人遭羈押，另查扣DMT設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊詐欺機房與人頭系統商等犯罪集團，帶回黃姓男子等涉案13人，4人遭羈押，另查扣DMT設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊詐欺機房與人頭系統商等犯罪集團，帶回黃姓男子等涉案13人，4人遭羈押，另查扣DMT設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊詐欺機房與人頭系統商等犯罪集團，帶回黃姓男子等涉案13人，4人遭羈押，另查扣DMT設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊詐欺機房與人頭系統商等犯罪集團，帶回黃姓男子等涉案13人，4人遭羈押，另查扣DMT設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊詐欺機房與人頭系統商等犯罪集團，帶回黃姓男子等涉案13人，4人遭羈押，另查扣DMT設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊詐欺機房與人頭系統商等犯罪集團，帶回黃姓男子等涉案13人，4人遭羈押，另查扣DMT設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊第二隊詐欺機房與人頭系統商等犯罪集團，帶回黃姓男子等涉案13人，4人遭羈押，另查扣DMT設備等犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝

門號 詐騙 毒品 街友

延伸閱讀

北車公然性侵7旬婦 通緝犯撩「想結婚」 婦遇害痛批：不是人！

北市艋舺公園動工4個月街友回流 在地籲：不要發放便當

影／直擊街友心酸！人數減、報案量卻增 北市議員促跨縣市合作

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

相關新聞

影／搭訕街友給現金騙辦400門號 人頭系統商電梯內遭警夾擊落網

刑事局電偵大隊第二隊今年1月至7月間，連續破獲「DMT數位式移動節費詐騙機房暨毒品分裝廠」與「人頭門號系統商詐欺機房」，...

投資黃金卡好賺？彰化76歲翁差點被假營業員騙走百萬老本

近來黃金價格震盪，彰化市76歲曾姓老翁27日在網路上，被人以「高報酬投資黃金」誘引，本月27日到銀行提領100萬元，準備...

假合會詐騙／吸金教主下令做假帳 買名車商辦全額付清

「神說公司」負責人陳建安以宗教信仰與AI科技包裝，用自動標會App製造虛假資產，暗地操控金額造成上千投資人損失慘重。高達45億元的吸金犯罪，不僅揭示新型詐騙手法，更涉及宗教信仰的深度利用。陳建安是如何操弄人心，迫使被害人一步步深陷其中？

台南9月遭詐案類前3名「假網拍、假投資、色情應召」 這年齡層占6成

台南市9月分詐欺案受理件數1174件，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占28.62%、假投資占11.75%、色情應召詐財...

詐騙信件又進化了？ 過來人驚呼：幾十年前就流行過

詐騙集團手段越來越多樣，一不注意恐就落入陷阱。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉貼一篇文章，提醒大家詐騙信件已經進化，會將字母「r」與「n」並列，看起來就像熟悉的官方帳號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

詐團「沒政府」！假警員視訊女子險受騙 證件抓包

1名女子接獲疑似詐騙集團假冒「金管會」名義來電，稱她交易異常，稱她銀行帳戶有問題，便轉到自稱是高雄市警局的警察與她視訊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。