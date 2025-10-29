投資黃金卡好賺？彰化76歲翁差點被假營業員騙走百萬老本

近來黃金價格震盪，彰化市76歲曾姓老翁27日在網路上，被人以「高報酬投資黃金」誘引，本月27日到銀行提領100萬元，準備交給對方時，機警行員察覺有疑，通報警方成功勸阻，為老翁保住100萬元老本。

彰化警分局調查，曾姓老翁是在網路上結識一名自稱「○東-在線營業員」的男子，被對方以「高報酬投資黃金」為誘因所打動，即依對指示在本月27日，前往彰化市一家銀行提領100萬元現金，準備交給這名男子購買黃金投資。

曾姓老翁臨櫃提領現款時，行員見他神情緊張，並細問為何提款時說詞反覆，即判斷他是被詐騙集團所騙，立即通報彰化警分局民族路派出所到場協助。

員警到場後，發現老翁對投資對象與金流來源交代不清，且不斷查看手機LINE訊息。員警向其說明詐騙常見「假投資陷阱」手法，提醒若交付現金後難以追回。老翁才驚覺遭詐騙，立即打消提款，成功保住老本。