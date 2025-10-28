快訊

台南9月遭詐案類前3名「假網拍、假投資、色情應召」 這年齡層占6成

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市9月分詐欺案受理件數1174件，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占28.62%、假投資占11.75%、色情應召詐財占8.43%；被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占62.95%， 23歲以下占19.76%次之、50歲至64歲占12.78%再次之，行政區以永康區189件為最多。

台南市長黃偉哲今天下午召開治安會報，頒獎表揚今年守望相助隊考核評鑑績優單位，計有44隊獲獎；黃偉哲感謝守望相助隊犧牲自身休息時間，本著「敦親睦鄰、守望相助」的精神，協助地方維護治安、交通、消防救災、防詐宣導及關懷弱勢等面向，盡心盡力的貢獻。

除守望相助隊是市府推動社區安全的重要夥伴，黃偉哲也公開表揚9月分金融機構及超商業者成功阻詐182件，有功人員268位，攔阻詐騙款項逾9191萬餘元；受獎的金融機構有中國信託中台南分行、中國信託善化分行。

同時表揚今年第3季（7-9月）攔阻績優的金融機構，有中國信託善化分行、中國信託永康分行、中國信託東台南分行、中國信託中台南分行、台新銀行台南分行；其中，中國信託旗下善化分行及東台南分行攔阻成效已連續3季均榮獲績優金融機構。

據統計，9月分詐欺受理件數1174件，較上月1220件減少，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占28.62%、假投資占11.75%、色情應召詐財占8.43%；被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占62.95%， 23歲以下占19.76%次之、50歲至64歲占12.78%再次之。

被害人職業，則以基層技術工及勞力工占29.64%最多，專業技術人員占26.41%次之、無業占17.63%再次之；以行政區域比較，受理數以永康區189件最多，安南區114件次之、東區113件再次之，提醒市民朋友要多加注意。

黃偉哲讚許金融機構阻詐有功行員，能即時發現可疑情形、機警通報，成功阻止多起詐騙事件，展現高度社會責任感與守護民眾財產安全的決心；同時，也感謝各局處與警方持續推動各項打詐工作，強化跨域合作與宣導能量，為市民共同打造更安全、安心、宜居的城市環境。

黃偉哲讚許金融機構阻詐有功行員，能即時發現可疑情形、機警通報，成功阻止多起詐騙事件。記者袁志豪／翻攝
