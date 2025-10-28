議員指詐團假借市府名義行騙 新北：幸無損失
新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員質疑現今詐騙橫行，就連新北舉辦耶誕馬拉松接力賽活動，都能被假借市府名義徵人行騙；市長侯友宜表示，所幸報案人未有損失。
民進黨團總召廖宜琨質詢時表示，在詐騙橫行下，市府舉辦歡樂耶誕城的耶誕馬拉松接力賽，竟傳出徵求活動工作人員及護理人員的詐騙廣告，詐團大膽用市府名義行騙。
侯友宜答詢證實有此詐騙案件，市府也馬上發現並處理，警方有接獲1件通報，所幸報案人未有任何損失。為避免類似案件再發生，市府會在官方網站去發布訊息，民眾可上網查證。
除此之外，議場出現有議事人員在開議前接到詐騙電話小插曲，該員說她旁邊就是警察局長，要局長接電話嗎，沒想到對方竟說，「可以呀」。令她直呼「太誇張了」。
據了解，此議事人員持非個人名義的公務手機，但自稱是某電信公司人員竟能打公務電話並直呼她的姓名，對方說現場有人自稱受她委託代辦門號，甚至還安排2人對質。事後，她打電話到電信公司查證，確認這是詐騙電話。
