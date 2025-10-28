快訊

IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

趙露思「零賠償解約」成功脫身！17億違約金全免 新東家2大條件曝光

流感疫情連三周緩降…上周仍增13死 羅一鈞估「這時」再現高峰

議員指詐團假借市府名義行騙 新北：幸無損失

中央社／ 新北28日電

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員質疑現今詐騙橫行，就連新北舉辦耶誕馬拉松接力賽活動，都能被假借市府名義徵人行騙；市長侯友宜表示，所幸報案人未有損失。

民進黨團總召廖宜琨質詢時表示，在詐騙橫行下，市府舉辦歡樂耶誕城的耶誕馬拉松接力賽，竟傳出徵求活動工作人員及護理人員的詐騙廣告，詐團大膽用市府名義行騙。

侯友宜答詢證實有此詐騙案件，市府也馬上發現並處理，警方有接獲1件通報，所幸報案人未有任何損失。為避免類似案件再發生，市府會在官方網站去發布訊息，民眾可上網查證。

除此之外，議場出現有議事人員在開議前接到詐騙電話小插曲，該員說她旁邊就是警察局長，要局長接電話嗎，沒想到對方竟說，「可以呀」。令她直呼「太誇張了」。

據了解，此議事人員持非個人名義的公務手機，但自稱是某電信公司人員竟能打公務電話並直呼她的姓名，對方說現場有人自稱受她委託代辦門號，甚至還安排2人對質。事後，她打電話到電信公司查證，確認這是詐騙電話。

詐騙 馬拉松 侯友宜 歡樂耶誕城 廖宜琨

延伸閱讀

民進黨團要求新北普發現金加碼 盼侯友宜別讓市民失望

民代籲新北設置智慧遮陽傘 侯友宜允3個月內擇點試辦

教室漏水電線故障…民代籲竹圍國小望海樓改建 侯友宜允勘查

普發一萬在即…綠議員促加碼「普發4萬6」 侯友宜：要我賣大樓、公園？

相關新聞

台南9月遭詐案類前3名「假網拍、假投資、色情應召」 這年齡層占6成

台南市9月分詐欺案受理件數1174件，高發詐欺案類前3名分別是，假網拍占28.62%、假投資占11.75%、色情應召詐財...

詐騙信件又進化了？ 過來人驚呼：幾十年前就流行過

詐騙集團手段越來越多樣，一不注意恐就落入陷阱。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉貼一篇文章，提醒大家詐騙信件已經進化，會將字母「r」與「n」並列，看起來就像熟悉的官方帳號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

詐團「沒政府」！假警員視訊女子險受騙 證件抓包

1名女子接獲疑似詐騙集團假冒「金管會」名義來電，稱她交易異常，稱她銀行帳戶有問題，便轉到自稱是高雄市警局的警察與她視訊，...

影／七旬婦不信被詐騙 怒斥「免講這麼多」 警講40多分鐘終於阻詐

彰化縣一名70多歲婦人的手機被陌生人加line並熱絡互動，婦人好奇之下回覆訊息，從聽建議投資虛擬貨幣和黃金期貨，先後交付...

防普發1萬詐騙 台高檢與一銀簽屬可疑交易分析意向書

為協助金融機構精準阻詐，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署27日與第一銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，法務部長鄭部長表...

防堵車手升級！郵局百處ATM 夜間單筆限領1萬

詐騙集團以解除分期付款、假網拍等手法騙民眾匯款，再派車手至ＡＴＭ提領贓款，中華郵政今年八月廿六日起鎖定十二家郵局ＡＴＭ，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。