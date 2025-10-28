詐騙集團防「被害人反詐」 彰化縣首見車手隨身帶點鈔機

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

詐騙集團詐騙手法花招百出，彰化縣警察局今天公布轄內最近詐騙現況時，北斗警分局日前查獲一名車手，還首度查扣車手隨身攜帶的點鈔機，警方研判詐騙集團除了趕快速收款外，也怕「被騙」。

彰化縣警察局局長陳明君今天透過打詐儀表板，說明彰化縣轄內年1至10月執行打詐成果，累計查獲詐欺集團261件，詐欺集團成員計1957人次，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值6億2127萬餘元，攔阻詐騙金額達3億8501萬餘元，合計阻斷詐團金流達10億餘元。

縣警局並邀請國民歌后龍千玉擔任「防詐大使」，龍千玉說，近年假冒警察、檢察官的詐騙手法層出不窮，詐騙集團常以「帳戶涉及刑案」、「需要監管」為由，誘使被害人交出金融卡或匯款至所謂「監管帳戶」，導致民眾血本無歸，提醒民眾接到可疑電話先冷靜，不要被嚇到，掛掉電話撥165查證最安全，不要輕信電話或LINE訊息中的威脅話術，共同打造識詐、防詐、反詐的安全社會環境。

北斗分局報告時表示，最近接獲金融機構行員通報，有一名婦人欲解除定存並提領現款，行員懷疑她可能遭詐，隨即通知警方到場攔阻。員警發現婦人經由詐騙集團主動加入LINE好友，以假交友聊天方式介紹投資黃金期貨，並至假投資網站註冊，先以現金跟假幣商面交購買虛擬貨幣，再將虛擬幣轉匯給詐騙集團進行儲值投資，婦人在警方勸說攔阻下，才驚覺受騙，警方順利查獲前來取款的詐騙車手，並查扣現金150萬元、手機及點鈔機等相關證物，依詐欺罪嫌移送法辦。。

警方在這名車手查扣隨身的點鈔機，是偵辦詐騙首見，研判除了車手為了快速點鈔快速脫離現場外，同時可以「銀貨兩訖」，避免反遭被害人所騙。

彰化縣警察局長陳明君表示，近年詐騙集團手法不斷翻新，勿輕信假冒慈善捐款或電子支付平台的詐騙訊息，詐騙集團利用民眾對花蓮災情的關心，假冒慈善機構或政府單位名義，散布「花蓮救災募款」連結，誘使民眾點擊並輸入個人資料或匯款捐款，實為詐財陷阱。

陳明君說，政府即將普發1萬元，民眾務必認明普發現金官網「10000.gov.tw」，近期已有詐騙集團假冒財政部名義發布的假簡訊或Email電子郵件進行詐騙，提醒社會大眾務必提高警覺，政府一定不會要求民眾加入Line官方帳號或利用電子支付領取1萬元，民眾如有疑問就打165反詐騙專線。

彰化縣北斗警分局偵破一起詐騙案件，查扣一台車手隨身使用的點鈔機，研判詐騙集團也怕被騙。圖／警方提供
彰化縣北斗警分局偵破一起詐騙案件，查扣一台車手隨身使用的點鈔機，研判詐騙集團也怕被騙。圖／警方提供
彰化縣警察局長陳明君（左2）陪同「防詐大使」龍千玉，檢視警方查獲詐騙案件的成果。圖／警方提供
彰化縣警察局長陳明君（左2）陪同「防詐大使」龍千玉，檢視警方查獲詐騙案件的成果。圖／警方提供
彰化縣警察局長陳明君（左3）與「防詐大使」龍千玉（左2），一起為防詐宣傳。圖／警方提供
彰化縣警察局長陳明君（左3）與「防詐大使」龍千玉（左2），一起為防詐宣傳。圖／警方提供

