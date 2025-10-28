詐騙信件又進化了？ 過來人驚呼：幾十年前就流行過

詐騙集團手段越來越多樣，一不注意恐就落入陷阱。示意圖／Ingimage 詐騙集團手段越來越多樣，一不注意恐就落入陷阱。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉貼一篇文章，提醒大家詐騙信件已經進化，會將字母「r」與「n」並列，看起來就像熟悉的官方帳號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

臉書粉專「魚漿夫婦」分享一篇貼文，內容是「詐騙信件已經進化了」，詐騙集團現在會把字母「r」與「n」並列，看起來就像字母「m」，提醒大家千萬要小心，乍看之下很容易誤以為是熟悉的官方帳號信件，一不小心就容易落入詐騙陷阱。

貼文一出後，不少網友都表示，「天啊！要小心欸」、「這個太狡猾了」、「賭老人家看不清楚」、「低解析度的受害者」、「騙普通人如我，還是一樣有效」、「很常見的偽裝伎倆，類似的還有小寫L和大寫i替換」、「老花真的會看錯」。

也有許多內行人透露，這個伎倆曾在遊戲界流行過，「復古了！這手法是幾十年前流行的，跟錯誤拼音一樣是誤導式，英文字體也是博大精深啊」、「這手法跟當年《天堂》的詐取裝備手法一樣，會不會跟當年騙裝備、騙帳號的是同一批人」、「我從來沒有想過，以前玩《天堂》的經驗，到現在最常用上的是防詐能力」、「以前玩線上遊戲就有這麼卑劣的手法了」、「國小用過的老招」。