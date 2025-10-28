快訊

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

詐騙信件又進化了？ 過來人驚呼：幾十年前就流行過

聯合新聞網／ 綜合報導

詐騙集團手段越來越多樣，一不注意恐就落入陷阱。示意圖／Ingimage
詐騙集團手段越來越多樣，一不注意恐就落入陷阱。示意圖／Ingimage
詐騙集團手段越來越多樣，一不注意恐就落入陷阱。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉貼一篇文章，提醒大家詐騙信件已經進化，會將字母「r」與「n」並列，看起來就像熟悉的官方帳號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

臉書粉專「魚漿夫婦」分享一篇貼文，內容是「詐騙信件已經進化了」，詐騙集團現在會把字母「r」與「n」並列，看起來就像字母「m」，提醒大家千萬要小心，乍看之下很容易誤以為是熟悉的官方帳號信件，一不小心就容易落入詐騙陷阱。

貼文一出後，不少網友都表示，「天啊！要小心欸」、「這個太狡猾了」、「賭老人家看不清楚」、「低解析度的受害者」、「騙普通人如我，還是一樣有效」、「很常見的偽裝伎倆，類似的還有小寫L和大寫i替換」、「老花真的會看錯」。

也有許多內行人透露，這個伎倆曾在遊戲界流行過，「復古了！這手法是幾十年前流行的，跟錯誤拼音一樣是誤導式，英文字體也是博大精深啊」、「這手法跟當年《天堂》的詐取裝備手法一樣，會不會跟當年騙裝備、騙帳號的是同一批人」、「我從來沒有想過，以前玩《天堂》的經驗，到現在最常用上的是防詐能力」、「以前玩線上遊戲就有這麼卑劣的手法了」、「國小用過的老招」。

詐騙集團 英文 字體

延伸閱讀

沒買卻一直收到「取貨簡訊」 網提醒：超像詐騙

「47歲離異找老公！」高嘉瑜被詐騙集團盜圖 本尊怒嗆回應了

3星座最容易遇到感情詐騙！天秤戀愛腦、她「聖母心」爆棚

別急著領獎！「假財政部」中獎信藏陷阱 連輸錯密碼都能成功登入

相關新聞

詐騙信件又進化了？ 過來人驚呼：幾十年前就流行過

詐騙集團手段越來越多樣，一不注意恐就落入陷阱。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉貼一篇文章，提醒大家詐騙信件已經進化，會將字母「r」與「n」並列，看起來就像熟悉的官方帳號。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

詐團「沒政府」！假警員視訊女子險受騙 證件抓包

1名女子接獲疑似詐騙集團假冒「金管會」名義來電，稱她交易異常，稱她銀行帳戶有問題，便轉到自稱是高雄市警局的警察與她視訊，...

影／七旬婦不信被詐騙 怒斥「免講這麼多」 警講40多分鐘終於阻詐

彰化縣一名70多歲婦人的手機被陌生人加line並熱絡互動，婦人好奇之下回覆訊息，從聽建議投資虛擬貨幣和黃金期貨，先後交付...

防普發1萬詐騙 台高檢與一銀簽屬可疑交易分析意向書

為協助金融機構精準阻詐，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署27日與第一銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，法務部長鄭部長表...

防堵車手升級！郵局百處ATM 夜間單筆限領1萬

詐騙集團以解除分期付款、假網拍等手法騙民眾匯款，再派車手至ＡＴＭ提領贓款，中華郵政今年八月廿六日起鎖定十二家郵局ＡＴＭ，...

第三方支付易詐騙 數發部決跨部會防堵

第三方支付容易成為博奕詐騙管道，數發部將提高門檻、強化抽查杜絕洗錢！」數發部長林宜敬27日與法務部、高檢署、金管會與第三方支付公會召開記者會，將強化第三方支付平台的查核與洗錢防制，防止民眾的錢被第三方支付平台洗走。不過台灣5月詐騙財損仍高達87億，詐騙議題短期內仍難緩解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。