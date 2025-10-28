銀行員工涉詐貸1,593萬遭起訴 內控機制主動揭弊

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金旗下子公司永豐銀行28日公告，針對媒體報導永豐貸款專員涉嫌詐貸一案，說明該行早於去年7月內部稽核時即發現異常，隨即啟動調查並主動通報主管機關及司法單位。經檢方調查後，於27日依銀行法背信罪起訴林姓員工等31人。

據了解，涉案員工涉嫌與外部代辦業者勾結，以不實財力文件申辦信用貸款，涉案金額達1,593萬元。永豐銀行表示，事件經內部控管系統查核即被發現，並無造成客戶資金損失，強調該案充分顯示內部監理機制運作正常。

永豐銀行指出，對於違反法令或內控規範的行為，將依法嚴懲並全面檢討流程，持續強化貸款審查與稽核程序。同時，重申嚴禁行員與代辦業者合作或接受轉介申貸案件，以杜絕類似事件再度發生。

該行強調，永豐銀行始終重視合規與風險管理，未來將持續落實內部稽核與員工教育訓練，確保金融秩序與客戶權益。

