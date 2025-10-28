快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

詐團「沒政府」！假警員視訊女子險受騙 證件抓包

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名女子接獲疑似詐騙集團假冒「金管會」名義來電，稱她交易異常，稱她銀行帳戶有問題，便轉到自稱是高雄市警局的警察與她視訊，對方示出服務證後，女子未受騙，將證件和影像貼上網，高市員警一看立即發現是假的。

女子把詐團影像貼上網，貼文說，「誰家的畜牲，人不當跑去當詐騙的？」，高雄市刑警大隊員警一看證件內容，便稱是假的。員警說，光是服務機關名稱，真版服務機關是「高雄市政府警察局」，但詐團的證件影像是「高雄市警察局」，就看出假證件沒「政府」，直稱詐騙集團「沒政府」。

高雄市刑警大隊今天上午澄清，服務證很明顯看出有問題，刑事警察基層人員根本沒有「刑事警員」這個職稱，頂多是「偵查佐」或是「小隊長」。

貼文者昨天在網路留言說，對方假扮金管會打來的，說她被盜用資料申請「將來銀行」的網路帳號，上個月有幾筆異常交易，要來確認，如果是詐騙帳號的話，下午4點就會先凍結帳號，要她報警，然後就轉接到警察那邊，和她視訊，對方要她在線上不能掛電話，視訊中假警員後面有刑事警察局字樣，並示出高雄市警察局的服務證。她覺得，「現在的開戶這麼麻煩，哪有這麼隨便就被開戶」才沒受騙。

高雄市刑警大隊表示，詐騙集團利用AI技術模擬真實語音與臉孔，假冒警察、檢察官打電話、開視訊、甚至傳來公文與證件，聲稱您涉嫌洗錢、帳戶異常，要求配合「清查資金」、「轉帳保管」，其實是一步步引導落入陷阱，表示真正檢警不會主動來電要求轉帳、交付提款卡、提供帳號密碼；警方絕不會要求視訊通話，更不會用視訊做筆錄，若來電恐嚇、急迫下達指示，立馬掛掉並撥打165或110查證，不要輕易信任監管帳戶、保管帳號、保管提款卡的說法。

高雄市刑警大隊示出真版服務證，服務機關有「政府」。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊示出真版服務證，服務機關有「政府」。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊示出真版服務證，服務機關有「政府」。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊示出真版服務證，服務機關有「政府」。記者林保光／攝影
險受騙的女子貼文罵詐團，貼出的證件影像，服務機關沒政府。圖／擷取自Threads
險受騙的女子貼文罵詐團，貼出的證件影像，服務機關沒政府。圖／擷取自Threads

警察 詐騙集團 高雄市

延伸閱讀

嘉警破獲惡劣租車公司「假讓度真配合詐團」 今年打詐阻逾7千萬元

可惡詐團連弱勢族群都要騙！ 假冒宜蘭縣府社會處臉書官網幾可亂真

假冒財政部電郵通知雲端發票中獎 上班族遭詐團釣魚盜刷3萬

被害人變被告！聽從詐團向警謊報提款卡遺失 三峽婦判拘役10日

相關新聞

詐團「沒政府」！假警員視訊女子險受騙 證件抓包

1名女子接獲疑似詐騙集團假冒「金管會」名義來電，稱她交易異常，稱她銀行帳戶有問題，便轉到自稱是高雄市警局的警察與她視訊，...

影／七旬婦不信被詐騙 怒斥「免講這麼多」 警講40多分鐘終於阻詐

彰化縣一名70多歲婦人的手機被陌生人加line並熱絡互動，婦人好奇之下回覆訊息，從聽建議投資虛擬貨幣和黃金期貨，先後交付...

防普發1萬詐騙 台高檢與一銀簽屬可疑交易分析意向書

為協助金融機構精準阻詐，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署27日與第一銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，法務部長鄭部長表...

防堵車手升級！郵局百處ATM 夜間單筆限領1萬

詐騙集團以解除分期付款、假網拍等手法騙民眾匯款，再派車手至ＡＴＭ提領贓款，中華郵政今年八月廿六日起鎖定十二家郵局ＡＴＭ，...

第三方支付易詐騙 數發部決跨部會防堵

第三方支付容易成為博奕詐騙管道，數發部將提高門檻、強化抽查杜絕洗錢！」數發部長林宜敬27日與法務部、高檢署、金管會與第三方支付公會召開記者會，將強化第三方支付平台的查核與洗錢防制，防止民眾的錢被第三方支付平台洗走。不過台灣5月詐騙財損仍高達87億，詐騙議題短期內仍難緩解。

嘉警破獲惡劣租車公司「假讓度真配合詐團」 今年打詐阻逾7千萬元

嘉義縣警察局持續全力打擊詐欺犯罪，114年1至9月共查獲詐欺集團203團、1202人，查扣不法利得總值達2億1324萬2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。