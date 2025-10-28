詐團「沒政府」！假警員視訊女子險受騙 證件抓包
1名女子接獲疑似詐騙集團假冒「金管會」名義來電，稱她交易異常，稱她銀行帳戶有問題，便轉到自稱是高雄市警局的警察與她視訊，對方示出服務證後，女子未受騙，將證件和影像貼上網，高市員警一看立即發現是假的。
女子把詐團影像貼上網，貼文說，「誰家的畜牲，人不當跑去當詐騙的？」，高雄市刑警大隊員警一看證件內容，便稱是假的。員警說，光是服務機關名稱，真版服務機關是「高雄市政府警察局」，但詐團的證件影像是「高雄市警察局」，就看出假證件沒「政府」，直稱詐騙集團「沒政府」。
高雄市刑警大隊今天上午澄清，服務證很明顯看出有問題，刑事警察基層人員根本沒有「刑事警員」這個職稱，頂多是「偵查佐」或是「小隊長」。
貼文者昨天在網路留言說，對方假扮金管會打來的，說她被盜用資料申請「將來銀行」的網路帳號，上個月有幾筆異常交易，要來確認，如果是詐騙帳號的話，下午4點就會先凍結帳號，要她報警，然後就轉接到警察那邊，和她視訊，對方要她在線上不能掛電話，視訊中假警員後面有刑事警察局字樣，並示出高雄市警察局的服務證。她覺得，「現在的開戶這麼麻煩，哪有這麼隨便就被開戶」才沒受騙。
高雄市刑警大隊表示，詐騙集團利用AI技術模擬真實語音與臉孔，假冒警察、檢察官打電話、開視訊、甚至傳來公文與證件，聲稱您涉嫌洗錢、帳戶異常，要求配合「清查資金」、「轉帳保管」，其實是一步步引導落入陷阱，表示真正檢警不會主動來電要求轉帳、交付提款卡、提供帳號密碼；警方絕不會要求視訊通話，更不會用視訊做筆錄，若來電恐嚇、急迫下達指示，立馬掛掉並撥打165或110查證，不要輕易信任監管帳戶、保管帳號、保管提款卡的說法。
