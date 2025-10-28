詐團「沒政府」！假警員視訊女子險受騙 證件抓包

1名女子接獲疑似詐騙集團假冒「金管會」名義來電，稱她交易異常，稱她銀行帳戶有問題，便轉到自稱是高雄市警局的警察與她視訊，對方示出服務證後，女子未受騙，將證件和影像貼上網，高市員警一看立即發現是假的。

女子把詐團影像貼上網，貼文說，「誰家的畜牲，人不當跑去當詐騙的？」，高雄市刑警大隊員警一看證件內容，便稱是假的。員警說，光是服務機關名稱，真版服務機關是「高雄市政府警察局」，但詐團的證件影像是「高雄市警察局」，就看出假證件沒「政府」，直稱詐騙集團「沒政府」。

高雄市刑警大隊今天上午澄清，服務證很明顯看出有問題，刑事警察基層人員根本沒有「刑事警員」這個職稱，頂多是「偵查佐」或是「小隊長」。

貼文者昨天在網路留言說，對方假扮金管會打來的，說她被盜用資料申請「將來銀行」的網路帳號，上個月有幾筆異常交易，要來確認，如果是詐騙帳號的話，下午4點就會先凍結帳號，要她報警，然後就轉接到警察那邊，和她視訊，對方要她在線上不能掛電話，視訊中假警員後面有刑事警察局字樣，並示出高雄市警察局的服務證。她覺得，「現在的開戶這麼麻煩，哪有這麼隨便就被開戶」才沒受騙。