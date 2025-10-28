快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

影／七旬婦不信被詐騙 怒斥「免講這麼多」 警講40多分鐘終於阻詐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名70多歲婦人的手機被陌生人加line並熱絡互動，婦人好奇之下回覆訊息，從聽建議投資虛擬貨幣黃金期貨，先後交付23萬元，帳面金額顯示都有賺，婦人到銀行解除定存22萬元，員警趕到勸阻並在一周內逮捕取款車手，移送偵辦。

據了解，這名婦人今年7月初被陌生人加line，跟她問好和每天傳送勵志圖文、投資理財獲利訊息，婦人回覆訊息，對方慫恿她投資虛擬貨幣和黃金期貨，婦人回覆說不知如何下載APP和操作，對方很熱心介紹理財專員並把她加入投資群組，群友每天談論投資虛擬貨幣和黃金又賺多少錢，令婦人很動心，8月起分次購買1萬元虛擬貨幣，又面交10萬元、12萬元買黃金期貨。

理財專員教婦人看APP帳戶裡的投資獲利，每天都增加，婦人日前到銀行辦理解除定存22萬元要買黃金期貨，行員關懷用途，婦人起初說買房，行員再問房屋總價、座落地點、付款方式，婦人語焉不詳。北斗警分局員警接獲銀行通報趕到，婦人拒絕並說「你免講這麼多」，員警苦口婆心講40多分鐘，拿她的手機逐一操作讓婦人相信真被詐騙，才成功阻詐。

婦人與詐騙集團約定第四次面交的時間和地點，北斗警分局組成查緝小組派員埋伏，在北斗鎮的市區小巷逮捕20多歲林姓車手，查扣現金、手機及點鈔機等相關證物，依違反詐欺、洗錢防制法案移送偵辦。

北斗警分局長楊志源今表示，詐騙集團會以Instagram、Threads或LINE等社交軟體亂入民眾帳號交友，取得信任後邀請投資，在假APP顯示只賺不賠，投資一定有風險，民眾遇有這種可疑狀況，一定要立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證。

彰化縣警察局北斗警分局員警拿婦人的手機，耐心分析詐騙APP的詐騙操作手法。圖／民眾提供
彰化縣警察局北斗警分局員警拿婦人的手機，耐心分析詐騙APP的詐騙操作手法。圖／民眾提供

虛擬貨幣 詐騙集團 黃金

延伸閱讀

水上婦人險匯10萬談戀愛 警行聯手浪漫止於匯款前

影／普發現金1萬還有3大挑戰 卓榮泰：全民都來阻詐

男遭愛情詐騙 台南警以性命立毒誓阻詐195萬元

一頭牛剝幾層皮！詐團騙完錢後再騙房地產 苗栗阻詐9件約5000萬元

相關新聞

詐團「沒政府」！假警員視訊女子險受騙 證件抓包

1名女子接獲疑似詐騙集團假冒「金管會」名義來電，稱她交易異常，稱她銀行帳戶有問題，便轉到自稱是高雄市警局的警察與她視訊，...

影／七旬婦不信被詐騙 怒斥「免講這麼多」 警講40多分鐘終於阻詐

彰化縣一名70多歲婦人的手機被陌生人加line並熱絡互動，婦人好奇之下回覆訊息，從聽建議投資虛擬貨幣和黃金期貨，先後交付...

防普發1萬詐騙 台高檢與一銀簽屬可疑交易分析意向書

為協助金融機構精準阻詐，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署27日與第一銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，法務部長鄭部長表...

防堵車手升級！郵局百處ATM 夜間單筆限領1萬

詐騙集團以解除分期付款、假網拍等手法騙民眾匯款，再派車手至ＡＴＭ提領贓款，中華郵政今年八月廿六日起鎖定十二家郵局ＡＴＭ，...

第三方支付易詐騙 數發部決跨部會防堵

第三方支付容易成為博奕詐騙管道，數發部將提高門檻、強化抽查杜絕洗錢！」數發部長林宜敬27日與法務部、高檢署、金管會與第三方支付公會召開記者會，將強化第三方支付平台的查核與洗錢防制，防止民眾的錢被第三方支付平台洗走。不過台灣5月詐騙財損仍高達87億，詐騙議題短期內仍難緩解。

嘉警破獲惡劣租車公司「假讓度真配合詐團」 今年打詐阻逾7千萬元

嘉義縣警察局持續全力打擊詐欺犯罪，114年1至9月共查獲詐欺集團203團、1202人，查扣不法利得總值達2億1324萬2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。