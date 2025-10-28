影／七旬婦不信被詐騙 怒斥「免講這麼多」 警講40多分鐘終於阻詐
彰化縣一名70多歲婦人的手機被陌生人加line並熱絡互動，婦人好奇之下回覆訊息，從聽建議投資虛擬貨幣和黃金期貨，先後交付23萬元，帳面金額顯示都有賺，婦人到銀行解除定存22萬元，員警趕到勸阻並在一周內逮捕取款車手，移送偵辦。
據了解，這名婦人今年7月初被陌生人加line，跟她問好和每天傳送勵志圖文、投資理財獲利訊息，婦人回覆訊息，對方慫恿她投資虛擬貨幣和黃金期貨，婦人回覆說不知如何下載APP和操作，對方很熱心介紹理財專員並把她加入投資群組，群友每天談論投資虛擬貨幣和黃金又賺多少錢，令婦人很動心，8月起分次購買1萬元虛擬貨幣，又面交10萬元、12萬元買黃金期貨。
理財專員教婦人看APP帳戶裡的投資獲利，每天都增加，婦人日前到銀行辦理解除定存22萬元要買黃金期貨，行員關懷用途，婦人起初說買房，行員再問房屋總價、座落地點、付款方式，婦人語焉不詳。北斗警分局員警接獲銀行通報趕到，婦人拒絕並說「你免講這麼多」，員警苦口婆心講40多分鐘，拿她的手機逐一操作讓婦人相信真被詐騙，才成功阻詐。
婦人與詐騙集團約定第四次面交的時間和地點，北斗警分局組成查緝小組派員埋伏，在北斗鎮的市區小巷逮捕20多歲林姓車手，查扣現金、手機及點鈔機等相關證物，依違反詐欺、洗錢防制法案移送偵辦。
北斗警分局長楊志源今表示，詐騙集團會以Instagram、Threads或LINE等社交軟體亂入民眾帳號交友，取得信任後邀請投資，在假APP顯示只賺不賠，投資一定有風險，民眾遇有這種可疑狀況，一定要立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證。
