防普發1萬詐騙 台高檢與一銀簽屬可疑交易分析意向書
為協助金融機構精準阻詐，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署27日與第一銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，法務部長鄭部長表示，今年1至9月電詐人頭帳戶新收案件，與去年同期相較，下降19%，是跨政府機關及與金融機構共同努力的成果。
不過鄭銘謙指出，但詐騙手法日新月異，像變形蟲一樣，捉摸不定，為免民眾遭詐受損，法務部已促請全國各地檢署偵辦重大詐欺案件，在不違反偵查不公開規定，以「短影音」的公告方式，為防詐、懲詐之宣導，提醒民眾慎防遭詐騙。
台高檢檢察長張斗輝表示，人頭帳戶成為詐欺、洗錢工具，想抑制詐騙案件，首要減少人頭帳戶，有賴跨機關、公私協力，以高風險外籍人士遭詐團利用人頭帳戶為例，於去年8月27日，經跨部會合作，將移工之出境等資料，介接予金融機構知悉，強化帳戶風險管控，經統計，今年1至8月此類型警示帳戶發生數，與去年同期相較，已減少60%。
另外，台高檢推行的「可疑帳戶預警中心機制」，透過檢警與金融機關合作，在無被害人的第二層以上之洗錢帳戶，或假投資詐騙之潛在被害人時，透過通報平台，由檢察機關主導提前攔阻被害人遭詐騙財產，可作為金融機構強力後盾，得減少被害人所受財產損害，並查扣詐欺集團犯罪資產，有助於精準阻詐及偵辦重大詐欺案件。
另外，立法院已於10月17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，包括全民普發現金1萬元計畫，將於11月發放民眾。法務部為防制及查緝此類詐騙，分析過去普發現金詐騙手法，促請高檢署邀集執法單位知悉，各地檢署並應建立通報機制，加強防制及查緝，防止詐團利用為斂財工具。
台高檢與第一銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，運用金融科技，全面聯防阻詐機制，分析掌握潛藏的不法金融帳戶，得以期前對不法帳戶採取風險管控措施，避免成為詐欺及洗錢管道，並藉由相互間所提供的可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資，結合調查局洗錢防制處通報，攔阻不法洗錢金流、溯源查緝詐欺集團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言