防普發1萬詐騙 台高檢與一銀簽屬可疑交易分析意向書

為協助金融機構精準阻詐，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署27日與第一銀行簽署「可疑交易分析機制」合作意向書，法務部長鄭部長表示，今年1至9月電詐人頭帳戶新收案件，與去年同期相較，下降19%，是跨政府機關及與金融機構共同努力的成果。

不過鄭銘謙指出，但詐騙手法日新月異，像變形蟲一樣，捉摸不定，為免民眾遭詐受損，法務部已促請全國各地檢署偵辦重大詐欺案件，在不違反偵查不公開規定，以「短影音」的公告方式，為防詐、懲詐之宣導，提醒民眾慎防遭詐騙。

台高檢檢察長張斗輝表示，人頭帳戶成為詐欺、洗錢工具，想抑制詐騙案件，首要減少人頭帳戶，有賴跨機關、公私協力，以高風險外籍人士遭詐團利用人頭帳戶為例，於去年8月27日，經跨部會合作，將移工之出境等資料，介接予金融機構知悉，強化帳戶風險管控，經統計，今年1至8月此類型警示帳戶發生數，與去年同期相較，已減少60%。

另外，台高檢推行的「可疑帳戶預警中心機制」，透過檢警與金融機關合作，在無被害人的第二層以上之洗錢帳戶，或假投資詐騙之潛在被害人時，透過通報平台，由檢察機關主導提前攔阻被害人遭詐騙財產，可作為金融機構強力後盾，得減少被害人所受財產損害，並查扣詐欺集團犯罪資產，有助於精準阻詐及偵辦重大詐欺案件。

另外，立法院已於10月17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，包括全民普發現金1萬元計畫，將於11月發放民眾。法務部為防制及查緝此類詐騙，分析過去普發現金詐騙手法，促請高檢署邀集執法單位知悉，各地檢署並應建立通報機制，加強防制及查緝，防止詐團利用為斂財工具。