防堵車手升級！郵局百處ATM 夜間單筆限領1萬

詐騙集團以解除分期付款、假網拍等手法騙民眾匯款，再派車手至ＡＴＭ提領贓款，中華郵政今年八月廿六日起鎖定十二家郵局ＡＴＭ，夜間至凌晨限縮提領額度，每筆最多僅能領一萬元，十月廿二日起再增八十八間，全國一百間郵局ＡＴＭ實施夜間取款降額度措施。

根據刑事局統計，車手最常提領時段為凌晨○時及下午一時，大多全程戴口罩遮掩，且頻繁更換提款卡，提領停留約五至十分鐘；刑事局分析，交流道、捷運站附近等交通便利處，或大學校區開放區域，成為車手快速進出、避人耳目的首選。

為防堵車手透過ＡＴＭ詐取民眾財產，中華郵政八月廿六日起首波先鎖定全台十二家「車手熱點」郵局ＡＴＭ限縮提領額度，每日廿三時到次日凌晨三時在提款機領錢，郵政金融卡每筆最多僅能領取一萬元。

中華郵政儲匯處說，今年八月廿六日起，實施十二間郵局ＡＴＭ夜間單筆提款限額控管措施，因成效良好，因此十月廿二日起，依警示帳戶ＡＴＭ異常提領熱點分析資料，共擇一百間郵局擴大實施，於每日廿三時至次日五時，郵政金融卡每筆提款限額調降為一萬元。

中華郵政指出，截至九月止，降低警示帳戶的相關管控措施已有顯著成效，除外籍移工類型警示帳戶占比下降至百分之二點一，及虛擬通貨平台入金類型警示帳戶占比下降至百分之○點二外，假投資類型警示帳戶也大幅下降近百分之六十。