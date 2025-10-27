假社會處粉專招生技能興趣班 宜蘭、基隆籲勿上當

快訊

中央社／ 宜蘭27日電

宜蘭縣政府及基隆市政府社會處，近期都被人冒名、成立假臉書粉絲專頁，散布「技能興趣班」招生訊息，引誘網友點擊網址，加入LINE群組實施詐騙，呼籲網友不要點擊網址。

宜蘭縣政府社會處官方粉專與假社會處粉專，兩者首頁無論大頭照或封面照都使用同樣照片，不同的是，官方粉專已有6594位追蹤者，假冒粉專則有11位追蹤者。

官方粉專今天發文，並上傳假粉專截圖，內容顯示「宜蘭技能興趣班招生，35種多元技能班，社福館、活動中心開課，提供平日、假日班歡迎查閱課表」，貼文並附上連結。官方粉專表示，此篇經查證為詐騙貼文，請大家注意，不要點選相關連結。

此外，基隆市政府社會處25日在官方粉專，上傳假社會處粉專截圖，表示假粉專張貼活動課程，引誘民眾加入LINE群組，索取個人資料，請市民千萬別誤信，社會處絕不會透過社群平台，隨意徵求民眾個人資料。

社會處表示，市民如有疑慮，可撥打機關電話查詢真偽，若接獲類似要求填寫個資，或點擊不明連結的貼文，務必保持警覺，切勿輕信。遇有疑似假冒政府機關或可疑訊息，可撥打165反詐騙專線查證，守護資訊與財產安全。

相關新聞

第三方支付易詐騙 數發部決跨部會防堵

第三方支付容易成為博奕詐騙管道，數發部將提高門檻、強化抽查杜絕洗錢！」數發部長林宜敬27日與法務部、高檢署、金管會與第三方支付公會召開記者會，將強化第三方支付平台的查核與洗錢防制，防止民眾的錢被第三方支付平台洗走。不過台灣5月詐騙財損仍高達87億，詐騙議題短期內仍難緩解。

嘉警破獲惡劣租車公司「假讓度真配合詐團」 今年打詐阻逾7千萬元

嘉義縣警察局持續全力打擊詐欺犯罪，114年1至9月共查獲詐欺集團203團、1202人，查扣不法利得總值達2億1324萬2...

男子被詐團騙走5萬元 獅子大開口求償45萬元 法官判免賠原因曝光

彰化縣一名阮姓女子因要辦理貸款，誤將自然人憑證提供給詐團，詐團以她名義開立數位帳戶後，一名被害男子遭詐騙匯入5萬1千元，...

被害人變被告！聽從詐團向警謊報提款卡遺失 三峽婦判拘役10日

新北市三峽區一名潘姓婦人原本遭假檢警詐騙集團騙走提款卡和密碼，卻依照車手指示，向警方謊報提款卡遺失並提出侵占告訴。新北地...

六旬台商丟陸籍妻在福建...大甲另交新歡 小三裝傻被戳破得賠30萬

大陸籍女子與台籍台商30多年前結婚，育有一子，雙方約好分居台灣、大陸兩地，處理公司業務，期間台商每月會前往大陸，未料從2...

影／又是要領錢裝潢…台中警識破詐團老哏 助七旬婦保積蓄

台中市七旬林姓婦人在23日前往北區一間銀行欲匯款10萬元到指定帳戶內，宣稱是「裝潢費用」，行員發現有異，通知警方到場，確...

