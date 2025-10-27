假社會處粉專招生技能興趣班 宜蘭、基隆籲勿上當

宜蘭縣政府及基隆市政府社會處，近期都被人冒名、成立假臉書粉絲專頁，散布「技能興趣班」招生訊息，引誘網友點擊網址，加入LINE群組實施詐騙，呼籲網友不要點擊網址。

宜蘭縣政府社會處官方粉專與假社會處粉專，兩者首頁無論大頭照或封面照都使用同樣照片，不同的是，官方粉專已有6594位追蹤者，假冒粉專則有11位追蹤者。

官方粉專今天發文，並上傳假粉專截圖，內容顯示「宜蘭技能興趣班招生，35種多元技能班，社福館、活動中心開課，提供平日、假日班歡迎查閱課表」，貼文並附上連結。官方粉專表示，此篇經查證為詐騙貼文，請大家注意，不要點選相關連結。

此外，基隆市政府社會處25日在官方粉專，上傳假社會處粉專截圖，表示假粉專張貼活動課程，引誘民眾加入LINE群組，索取個人資料，請市民千萬別誤信，社會處絕不會透過社群平台，隨意徵求民眾個人資料。

社會處表示，市民如有疑慮，可撥打機關電話查詢真偽，若接獲類似要求填寫個資，或點擊不明連結的貼文，務必保持警覺，切勿輕信。遇有疑似假冒政府機關或可疑訊息，可撥打165反詐騙專線查證，守護資訊與財產安全。