第三方支付易詐騙 數發部決跨部會防堵

「第三方支付容易成為博奕詐騙管道，數發部將提高門檻、強化抽查杜絕洗錢！」數發部長林宜敬27日與法務部、高檢署、金管會與第三方支付公會召開記者會，將強化第三方支付平台的查核與洗錢防制，防止民眾的錢被第三方支付平台洗走。不過台灣5月詐騙財損仍高達87億，詐騙議題短期內仍難緩解。

已納管支付業者

數發部指出，第三方支付服務業者提供多元、便利的支付管道，促進微型電商蓬勃發展，博弈犯罪集團亦看重其多元、便利的支付管道便於賭客入金，進而鎖定第三方支付從事不法洗錢行為。數發部2023年7月首創服務能量登錄制度，確認業者數量，之後也有進一步修法，未通過能量登錄者不得提供第三方支付服務，盼能強化防詐。

「我們今年啟動實質審查及現地查核機制！」數發部長林宜敬強調，針對第三方支付服務業者，數發部邀集法務部調查局、財政部各區國稅局執行包含：能量登錄新申請審查、能量登錄展延期限審查及洗錢防制現地查核等多層次管理機制，目前已登錄53家業者、裁罰8家並廢止3家，杜絕博奕犯罪集團進入第三方支付產業，進行不法洗錢行為。

每日詐騙財損破3億

數發部表示，未來將會與公會緊密合作，定期檢視法規，必要時進行滾動式修正，透過100%實質審查及現地查核、跨部會協力合作及情資分享、產業自律三方齊下，共同打擊詐騙、防制洗錢、促進產業發展，盼建立安全、透明、可信賴的第三方支付服務產業生態系統，讓民眾安心使用數位支付服務。

不過台灣目前詐騙仍相當猖獗，根據內政部「165打詐儀錶板」統計，2025年5月受理超過萬件詐騙案件，財損高達87億。9月全台灣詐騙案件受理件數也高達14109起，財損金額雖下降到67.1億元，但平均每天仍超過3億元，政府打詐還有很多努力空間。

【更多精采內容，詳見 】