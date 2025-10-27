嘉警破獲惡劣租車公司「假讓度真配合詐團」 今年打詐阻逾7千萬元

嘉義縣警察局持續全力打擊詐欺犯罪，114年1至9月共查獲詐欺集團203團、1202人，查扣不法利得總值達2億1324萬2520元，攔阻成功132件、金額7405萬1849元，較去年同期增加7件。警方並於近期破獲不肖租車公司「假讓渡真配合詐團」案，成功斬斷詐團交通鏈，展現嘉警強力打詐、守護民眾財產安全的決心。

水上分局調查，該詐團以「權利車」為詐騙交通工具，車手於犯案2日後即更換車輛，車行隨即以偽造人頭資料假簽讓渡書轉售第3人，企圖製造追查斷點規避查緝。警方成立專案小組長期蒐證，報請嘉義地檢署指揮偵辦，鎖定蘇姓犯嫌（32歲）等4人涉案重大，持拘票與搜索票拘捕到案，並查扣車輛20輛、假讓渡書與合約1批、手機數支，全案依詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦，持續擴大追查詐團幕後成員。

嘉義縣警局公布9月份詐欺情勢分析。統計顯示，9月受理詐欺案件205件、財損金額約5853萬4725元，與8月相比件數減少49件（-19.29%）、損失減少157萬餘元（-2.61%），詐欺態勢明顯下降。

以行政區統計，民雄鄉（33件）、中埔鄉（17件）、水上鄉（14件）、大林鎮（10件）、朴子市（8件）為高發地區；詐騙手法以「網路購物」居冠（68件，占33.17％），其次為「假投資」（28件，占13.65％）與「假交友投資詐財」（25件，占12.19％），其中投資型詐騙財損占總額65.31％。