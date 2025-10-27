男子被詐團騙走5萬元 獅子大開口求償45萬元 法官判免賠原因曝光
彰化縣一名阮姓女子因要辦理貸款，誤將自然人憑證提供給詐團，詐團以她名義開立數位帳戶後，一名被害男子遭詐騙匯入5萬1千元，男子事後請求賠償損失金額、精神賠償、失去健康因此失業半年等費用共45萬1千元，彰化地方法院以阮女並非詐騙共犯，判阮女免賠。
判決書指出，被害男子去年因誤信詐騙集團投資股票可以賺大錢，而依詐團指示將5萬1千元匯進阮女帳戶，男子因此向阮女求償應賠償包括匯入的5萬1千元，還有精神賠償5萬元，因此而失去健康5萬元，導致他6個月無法工作應賠30萬元，總共應賠45萬1千元。
不過阮女洪稱，她是去年收到手機貸款廣告，而要辦理貸款，依對方要求提供自然人憑證要辦貸款，但不久後卻收到公司訊息表示無法匯款到她農會帳戶，農會並告知她因名下一銀行數位帳戶遭警示，以致名下所有帳戶均遭警示，阮女才知自己提供的自然人憑證竟被詐團拿去辦數位銀行帳戶，當成犯案工具，她趕緊向警方報案，並表示自己被詐騙集團騙走個資。
由於申辦銀行數位帳戶所留的通訊地址及電話都不是阮女的，難以認定阮女是詐團共犯，因此判阮女無罪，所以駁回男子求償之訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言