假冒財政部電郵通知雲端發票中獎 上班族遭詐團釣魚盜刷3萬
詐騙集團假冒財政部電子發票整合服務平台寄電子郵件，稱雲端發票中獎，誘使民眾點擊連結在釣魚網站填輸信用卡資料後盜刷，上班族林姓女子依指示輸入遭盜刷3萬元。政府近期公布普發現金1萬元官方網站，刑事局提醒民眾小心詐團利用釣魚。
警方調查，上班族林姓女子本月22日收到電郵，寄件者顯示電子發票客服中心，內容自稱財政部電子發票整合服務平台，表示雲端發票中獎，為使獎金匯入帳戶，請點擊連結確認及更新載具綁定。
林點擊連結，依網頁指示輸入手機號碼及載具密碼，頁面跳出「信用卡歸戶異常，需重新驗證」，她依頁面指示填輸信用卡持卡人姓名、卡號及安全碼，幾分鐘後遭盜刷3萬元，收到銀行簡訊通知驚覺受騙報案，警方已將釣魚網站（https://einyvoice-natgov-tw.com/tw）停止解析。
刑事局表示，詐團常假冒公部門、金融機構、遠通電收、電商或物流、行動支付平台釣魚，仿冒網站介面逼真，常令民眾誤信，政府近期公布普發現金1萬元官網，詐團恐利用釣魚。
刑事局提醒，政府不會寄簡訊、電郵通知領錢登錄，民眾應認明普發現金官網（https://10000.gov.tw），看到可疑連結切記不點擊（連結）、不填輸（個資）、不寄送（提款卡）、不轉傳（訊息）「4不原則」，撥打165反詐騙諮詢專線求證。
