六旬台商丟陸籍妻在福建...大甲另交新歡 小三裝傻被戳破得賠30萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

大陸籍女子與台籍台商30多年前結婚，育有一子，雙方約好分居台灣、大陸兩地，處理公司業務，期間台商每月會前往大陸，未料從2020年起，台商即未前往大陸，正宮事後才知丈夫在大甲另交一名小三，甚至把房產也贈與給她，氣得提告向小三求償50萬元。一審採信小三不知台商已婚說詞，判免賠，二審採信正宮兒子與台商友人說法，認定小三知台商已婚，判賠30萬確定。

大陸籍女子在去年間向台中地院提告，她與丈夫已結婚30多年，育有一子，在台灣、大陸兩地都有登記結婚，雙方約好分居台灣、大陸福建兩地，處理公司事務，由丈夫每月前往大陸探親，未料2020年起，丈夫即未再到大陸。

正宮後來得知，丈夫從2013年起，即在大甲區結交另名小三，甚至將房產也贈予給小三，她因此向小三求償50萬元。

台中地院審理時，小三雖承認與台商交往，有發生性關係，但否認有侵害配偶權，強調不知台商已婚身分，法官採信小三辯詞，判小三免賠。

正宮上訴二審後，二審法官認為，此案由正宮與台商的兒子作證，證稱每年國小放寒暑假時，都會前往台灣一至二次，從2013年開始，台灣家中即出現一名「阿姨」一起生活，該名阿姨還會詢問他，有關父親的婚姻狀況，他都會告知該名阿姨，父親是已婚身分。

另外台商的友人證稱，曾不止一次在台商家中聚會時，詢問台商「要回去你大陸漳州你老婆那邊嗎」，當時台商都回應「對」，而且小三也在場，法官根據台商兒子及友人證詞，認定小三知道台商已婚身分，但仍與台商交往，已侵害配偶權，判小三得賠30萬元，全案確定。

台中市一名台商與大陸籍女子結婚多年，另在大甲結交新歡，發生性關係，正宮提告求償，法院判小三得賠30萬元確定。示意圖／AI生成
台中市一名台商與大陸籍女子結婚多年，另在大甲結交新歡，發生性關係，正宮提告求償，法院判小三得賠30萬元確定。示意圖／AI生成

台商 小三 丈夫

相關新聞

影／又是要領錢裝潢…台中警識破詐團老哏 助七旬婦保積蓄

台中市七旬林姓婦人在23日前往北區一間銀行欲匯款10萬元到指定帳戶內，宣稱是「裝潢費用」，行員發現有異，通知警方到場，確...

基隆市府社會處緊急澄清 粉專遭冒名引誘加line索個資詐騙

基隆市政府社會處官方粉絲專頁昨晚緊急澄清指，有山寨版粉絲專頁假冒市府社會處粉專名義，張貼活動課程，引誘民眾加入line群...

台人頭公司氾濫 成打詐困境

我國對公司設立登記管制態度寬鬆，以致人頭公司浮濫，迄今未見經濟部有何因應方案，成打詐大漏洞。過去曾發生四海幫海鐵堂以收購...

太子詐團遭美國起訴 調查局暗助

美國與英國上月十四日聯手，制裁柬埔寨跨國洗錢組織太子集團，由美國起訴創辦人陳志，九家台灣公司、三名台灣女子涉案。據了解，...

陳志集團高層 曾免簽來台

英、美大動作制裁出身中國福建的太子集團及其首腦陳志等人，台灣檢方已介入偵辦，並指揮刑事局等單位調查太子集團在台灣的業務是...

