六旬台商丟陸籍妻在福建...大甲另交新歡 小三裝傻被戳破得賠30萬

大陸籍女子與台籍台商30多年前結婚，育有一子，雙方約好分居台灣、大陸兩地，處理公司業務，期間台商每月會前往大陸，未料從2020年起，台商即未前往大陸，正宮事後才知丈夫在大甲另交一名小三，甚至把房產也贈與給她，氣得提告向小三求償50萬元。一審採信小三不知台商已婚說詞，判免賠，二審採信正宮兒子與台商友人說法，認定小三知台商已婚，判賠30萬確定。

大陸籍女子在去年間向台中地院提告，她與丈夫已結婚30多年，育有一子，在台灣、大陸兩地都有登記結婚，雙方約好分居台灣、大陸福建兩地，處理公司事務，由丈夫每月前往大陸探親，未料2020年起，丈夫即未再到大陸。

正宮後來得知，丈夫從2013年起，即在大甲區結交另名小三，甚至將房產也贈予給小三，她因此向小三求償50萬元。

台中地院審理時，小三雖承認與台商交往，有發生性關係，但否認有侵害配偶權，強調不知台商已婚身分，法官採信小三辯詞，判小三免賠。

正宮上訴二審後，二審法官認為，此案由正宮與台商的兒子作證，證稱每年國小放寒暑假時，都會前往台灣一至二次，從2013年開始，台灣家中即出現一名「阿姨」一起生活，該名阿姨還會詢問他，有關父親的婚姻狀況，他都會告知該名阿姨，父親是已婚身分。